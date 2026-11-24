11月24日晚上，中國官媒新華社公布了一則重磅反腐新聞：中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。

陳吉寧生於1964年2月，1981年至1988年在清華大學讀本科與碩士，1992年獲得英國帝國理工學院（Imperial College London）博士學位，回國後在清華大學工作，2012年升任清華大學校長，後來調任環境保護部部長、北京市長，2022年當選中共中央政治局委員，隨後不久出任上海市委書記，從而開始全面負責上海這座中國最大城市的事務。

上海市委書記陳吉寧在會上強調，要，傳承江澤民同志的精神風範，進一步全面深化改革。（上海發佈）

自中國已故最高領導人江澤民當年從上海市委書記晉升中共中央總書記以來，上海市委書記一直是中國政壇備受矚目的要職。從那個時候以來，除了2006年被查的時任上海市委書記陳良宇以外，歷任上海市委書記的仕途都有更上一層樓。正因這樣，當作為60後的陳吉寧在2022年出任上海市委書記，可以說是備受重用。

然而可惜的是，這樣一位備受矚目的政治明星，終究還是「涉嫌嚴重違紀違法」。陳吉寧被查再次表明中國反腐的決心，說明反腐行動依舊保持高壓態勢。關於這點，不久前閉幕的二十屆五中全會是有力的證明。二十屆五中全會以全面從嚴治黨作為主題，會議通過的文件表示「黨同腐敗水火不容」、「將反腐敗鬥爭進行到底」。

馬興瑞曾任深圳市委書記、廣東省長、新疆維吾爾自治區黨委書記。（新疆廣播電視台截圖）

陳吉寧被查意味着2022年二十大產生的新一屆政治局已有4名委員被查，除了陳吉寧之外，還有中央軍委副主席張又俠、中央軍委副主席何衛東、新疆維吾爾自治區原黨委書記馬興瑞。4名現任政治局委員被查，創下改革開放以來的歷史紀錄。

2026年1月12日，習近平在二十屆中紀委五次全會上指出：「腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。實踐再次啟示我們，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭。」當時他表示：「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」

陳吉寧被查說明中國反腐的力度越來越大，說明中國決策層關於「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」的判斷依然準確。習近平曾說，「把權力關進制度籠子」、「標本兼治」、「徹底正本清源」。現在來看，4名現任政治局委員被查的驚人反腐力度說明，中國需要早日探索反腐治本之策，從而為根治腐敗、長治久安打下基礎。