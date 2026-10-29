五中全會｜開除33名高層黨籍　含馬興瑞張又俠　改革開放後最多

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今日（29日）在北京閉幕。據新華社發布的全會公報，會議確認中央政治局此前對33名中央委員會成員作出的開除黨籍處分，另有1人被撤銷黨內職務。被開除黨籍者包括馬興瑞、張又俠、劉振立、劉建超、金壯龍等人。全會同時決定遞補10名候補中央委員為中央委員，並增選張升民為中央政治局委員。本次全會以全面從嚴治黨為主要議題，在此背景下，大規模黨紀處分及中央領導層人事調整，成為會議焦點。



二十屆五中全會於10月26日至29日舉行，出席會議的中央委員有162人、候補中央委員117人，合共279人。與2025年10月召開的二十屆四中全會相比，出席中央委員由168人減少6人，候補中央委員則由147人減少30人，合共減少36人。

33人被開除黨籍 中國金監總局原局長李雲澤撤銷黨內職務

根據全會公報，會議審議並通過中央紀律檢查委員會及中共中央軍事委員會提交的嚴重違紀違法問題審查報告，確認中央政治局此前作出的開除黨籍處分，涉及33人。

名單包括：馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、費東斌、吳勝華、余劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛及方永祥。



+ 1

此外，全會確認給予中央候補委員、中國金監總局原局長李雲澤撤銷黨內職務處分。

值得注意的是，33人被確認開除黨籍，較2025年二十屆四中全會增加19人，兩次全會合計確認47人的開除黨籍處分。其中，本次五中全會涉及的人數創1978年改革開放以來歷屆中央全會確認開除黨籍人數最多紀錄。另外，本次全會共有279名中央委員及候補中央委員出席，佔2022年中共二十大選出總人數約74%，出席比例亦創改革開放以來新低。

李雲澤是國家金監總局首任局長。（新華社）

10名候補中央委員遞補 張升民增選政治局委員

除黨紀處分外，全會亦作出多項人事安排。根據公報，全會按照黨章規定，決定遞補盧東亮、包鋼、邢善萍、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱國賢、劉珺、劉捷及劉強等10名候補中央委員為中央委員。

全會另增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員。張升民此前已在2025年10月召開的二十屆四中全會上，獲增補為中共中央軍事委員會副主席。

中國人大會議將開幕 張升民任解放軍武警代表團團長。（ccdi.gov.cn）

聚焦全面從嚴治黨 全會通過重要決定

根據公報，全會聽取及討論中共中央總書記習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，習近平並就決定討論稿向全會作出說明。

從會議議題到人事安排，持續推進全面從嚴治黨成為本次全會的重要內容。與此同時，中央委員會出席人數下降、大批成員受到黨紀處分，以及候補委員遞補與政治局人事調整，亦反映中共高層人事格局正在發生變化。

全會並決定，中國共產黨第二十一次全國代表大會將於2027年下半年在北京召開。