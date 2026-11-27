最近，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧因為「涉嫌嚴重違紀違法」而被中紀委調查的新聞，震動了輿論場。陳吉寧既是2022年二十大以來繼中央軍委副主席何衛東、中央軍委副主席張又俠、新疆原黨委書記馬興瑞之後第4位被查的現任政治局委員，又是2006年落馬的陳良宇之後上海官場被查級別最高官員。

自1989年時任上海市委書記江澤民臨危受命，被推選為中共中央總書記以來，上海成為了中國政壇最受矚目的高地。從那個時候到陳吉寧被查之前，除了2006年落馬的陳良宇之外，歷任上海市委書記最終都更上一層樓。正因這樣，當有着英國帝國理工學院博士、清華大學校長、環境保護部部長、北京市長的亮眼履歷的陳吉寧在2022年主政上海，自然會被外界視作冉冉升起的政治明星。然而可惜的是，被國家委以重任的他終究還是「涉嫌嚴重違紀違法」，未能逃脫腐敗的魔咒。

反腐行動十多年後腐敗仍是最大風險

陳吉寧被查絕非個例，在他身後，是2012年十八大之後開始的已經持續十多年的反腐行動。當時為了解決政治經濟社會轉型與發展過程中所積累的嚴峻腐敗問題，中國領導層發起了反腐行動，被查官員的數量、級別大幅超過以往。根據中紀委所作的十七大、十八大、十九大、二十大工作報告可知，2002年12月至2007年6月共立案677924件，2007年11月至2012年6月共立案643759件，然而在中國領導層的強勢推動下，十八大之後的五年共立案154.5萬件，十九大之後的五年共立案306.6萬件。二十大之後，反腐力度越來越大，光是2026年1至9月便已立案80萬件。其中，何衛東、張又俠、馬興瑞與陳吉寧作為現任政治局委員在二十大之後被查，數量之多，創下1978年中國改革開放以來的歷史紀錄。

2026年1月，中央軍委副主席張又俠（左）、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右），因為涉嫌嚴重違紀違法而被查。（路透社）

此情此景，再次說明了兩件事。第一，反腐不是一陣風、一場雨、一個局，而是像習近平2026年1月12日在二十屆中紀委五次全會所說的「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭，一刻不能停、半步不能退」。第二，在反腐行動已經開展十多年的今天，腐敗問題依然十分嚴重，正如習近平所言「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重……腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石」。

10月29日閉幕的二十屆五中全會同樣證明了這點。2022年二十大選舉產生了205名中央委員、171名候補中央委員，合計376人。然而出席二十屆五中全會的中央委員、候補中央委員分別只有162名、117名，合計279人，佔二十大選舉產生的中央委員、候補中央委員的74.2%，創下改革開放以來的最低紀錄。之所以會這樣，主要原因是二十大以來的高壓反腐態勢讓大批高級官員被查。二十屆五中全會重申「黨同腐敗水火不容」，「決不允許有『鐵帽子王』、『丹書鐵券』」。

勇敢轉變思維才能根治腐敗

不得不思考的是，在反腐行動已經開展十多年的背景下，為何被查的官員數量有增無減？二十大選舉產生的政治局委員、中央委員、候補中央委員，都是在十八大之後被委以重任，經歷了反腐行動對官場的重塑過程，為何依舊在腐敗問題上犯錯？

歸根結底，十八大開始的反腐行動主要靠官員來反官員，故只能治標，不能治本。鐵腕反腐可以震懾官場，可以遏制腐敗肆虐態勢，可以迫使腐敗行為變得隱蔽，但不能根治腐敗。

從2012年到現在，反腐行動進行這麼長時間，那麼多身居高位的官員落馬，說明中國領導層具有不容低估的反腐決心。十多年以來，中國在反腐問題上投入了大量的人力、精力與資源，決心之大，在中國歷史上都算少見。然而腐敗問題依舊「嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重」，腐敗仍然是中國能否跳出治亂興衰歷史周期率的「最大風險、最大威脅、最大挑戰」。這意味着為了國家長治久安與現代化事業，中國反腐工作需要勇敢轉變思維，需要打破靠官員來反官員的路徑依賴，需要探索事半功倍、根治腐敗的新道路。

2014年12月4日，西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

二十屆五中全會表示：「在革命、建設、改革中先後把黨的建設作為偉大工程、新的偉大工程，黨的十八大以來深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，找到『讓人民來監督政府』和『自我革命』兩個跳出治亂興衰歷史周期率的答案。」如果靈活理解「讓人民來監督政府」與「自我革命」的話，這兩個答案只要協作妥當，是有希望根治腐敗，但現實的困境在於「讓人民來監督政府」尚未制度化民主化，「自我革命」過度依賴自上而下的官僚體系，以至於反腐成本高，腐敗問題容易復發。畢竟，一個不容忽視的現實問題是，「自我革命」堅持十年已經不易，怎麼保證堅持二十年、三十年乃至更長時間？恐怕只有「讓人民來監督政府」才能保證。

反腐工作存在寶貴的時間窗口，機不可失

官員不是天使，而是與平民、精英一樣的人，同樣有光明面向與幽暗面向，同樣會有七情六慾，同樣會被現實生活所影響。中國的官員憑藉世界範圍內罕見的超強國家能力作為載體而具有過大的權力，但因為民主與法治存在短板，他們的過大權力往往難以被及時監督與剛性約束，其結果是人性的幽暗面向容易擠壓、侵蝕人性的光明面向，久而久之，難免容易在權力誘惑面前迷失自我、忘記政治初心。

正如法國思想家孟德斯鳩在《論法的精神》中所言「自古以來的經驗表明，所有擁有權力的人，都傾向於濫用權力」，中國的官場生態過度考驗官員的人性，過於相信官員的光明面向，過於低估官員的幽暗面向，以至於自古至今，哪怕像傳統社會朱元璋、雍正那樣鐵腕反腐，腐敗問題總是容易「野火燒不盡，春風吹又生」。

2018年12月11日起，8集大型政論專題片《必由之路》在央視播出，其中第5集《立國之本》回顧了十八大以來的反腐成果。（中國央視視頻截圖）

筆者在《僅靠官員反官員行不通 中國需要儘早走出一條反腐新路》一文中寫過，官員反官員存在兩個短板，一是反腐機構的人員、精力、預算是有限的，而官員群體的規模十分龐大，僅靠反腐機構來反腐，容易造成反腐機構疲於奔命、左支右絀；二是反腐機構是官員群體的一部分，難以擺脫整個官場複雜關係與利益的影響。只有讓群眾路線制度化民主化，建立與自上而下的超強國家能力相互補充的自下而上的民主監督體系，將廣大人民群眾的監督力量轉化為反腐的最大後盾，政治體系才能形成相互監督的閉環，反腐工作才會事半功倍，中國腐敗問題才能根治。

1992年鄧小平在南方談話中說過：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」官員能不能保持清正廉明，是中國能不能長治久安的一個關鍵。如果腐敗問題遲遲得不到根治，如果每年都有成千上萬的官員腐敗，既會耗費國家資源、浪費人力、敗壞風氣，又會侵蝕國家與人民之間的政治契約。國家培養和選拔一個有能力的官員並不容易，一個腐敗的高官往往會帶來一連串負面影響。通過民主和法治來根治腐敗既可讓官員保住初心，又能為國家保住人才隊伍。

今天中國已經通過2012年十八大以來的反腐行動有力證明了反腐決心。這是解決腐敗問題的關鍵一步，帶來了改變的希望。然而正如二十屆五中全會所說的「讓人民來監督政府」與「自我革命」兩個答案一樣，除了要有反腐的決心，還要通過補齊民主和法治的短板來根治腐敗。反腐工作是存在寶貴的時間窗口，不可錯失機會。今天中國通過反腐行動展現出的決心與掌控力並不多見，怎麼讓決心與掌控力早日轉化為反腐的治本之策，直接關乎國家長治久安、發展大局與現代化事業。