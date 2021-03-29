撰文： 賀帷 最後更新日期： 2021-03-29 19:56

瑞典服裝零售商H&M去年曾發布一則有關中國新疆的「盡職調查」聲明，稱對新疆少數民族被強迫勞動和受宗教歧視的報道表示關切，因此不再與位於新疆的任何服裝製造工廠合作。該聲明自上周三（3月24日）起在內地社交媒體上遭到網民聲討。

消費品牌與明星藝人皆被捲入

內地社交媒體圍繞新疆棉花輪番推送新的熱搜，輿論聲勢如滾雪球般愈滾愈大。大中華地區的明星代言人相繼宣布與H&M割席，連帶被翻出也曾發過類似聲明的美國品牌Nike及德國品牌Adidas，其代言人也紛紛以一紙聲明與合作方切割。

京東、拼多多、淘寶天貓等多個電商平台和社交媒體內嵌的商城小程式迅速下架H&M，這一在內地市場有不俗佔有率的快時尚服裝品牌，似乎一夜之間原地消失。

陳奕迅宣布與Adidas解約。（資料圖片）

中國是H&M全球第四大市場，其門市遍布內地各大城市、各大商場，2020財年的銷售額達74億元人民幣。無論是何種「戰略目光」促使H&M作出自絕於內地市場的政治站隊，內地消費者以憤怒作為回應，在某種程度上宣告了該品牌在內地的命運終局。

不少分析認為，對於H&M而言，內地市場雖大，但其他國際市場更誘人。快時尚品牌在內地的利潤連年走低，此前已經有多個服裝品牌退出內地市場。

所以，藉此機會，以中國為投名狀討好西方市場，倒成了值得一試的冒險。《環球時報》總編輯胡錫進也指出，「可能是因為它在中國的銷售不那麽好，所佔市場份額低於其他幾家跨國服裝品牌，更加急於討好西方市場。」

在新疆棉花的問題上，被牽扯進來的品牌還有很多。Uniqlo（優衣庫）、ZARA、GAP、Calvin Klein、Converse（匡威）等國際知名品牌均被發現曾出於同樣理由，宣布抵制新疆棉花。毫不誇張地說，隨便走進一家商場，目光所及的日常消費品牌幾乎捲入了這場風波。

新疆棉花事件愈演愈烈。（資料圖片）

事件也觸發了兩岸三地明星的解約潮，楊冪、迪麗熱巴、鄧倫、王嘉爾、陳立農、易烊千璽、彭于晏、Angelababy、陳奕迅、向佐等明星先後發布聲明，宣布終止與Adidas的一切合作；譚松韻、王一博終止與Nike的合作；李現、楊洋、劉昊然終止與PUMA的合作；井柏然、倪妮、王源終止與Uniqlo的合作；歐陽娜娜、白敬亭與Converse終止合作；張藝興也與Converse和Calvin Klein終止合作。與相關品牌有合作的綜藝節目，其後期製作團隊加班加點，臨時在節目播出前將涉事品牌的logo打碼處理。

風波蔓延到社交媒體的每個角落，Nike旗艦店在直播時，抵制的留言刷屏。受事件影響，上周四，H&M、Nike、Adidas、Burberry等品牌開始在資本市場上受挫。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《H&M遭內地抵制 「新疆棉花事件」餘波難了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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