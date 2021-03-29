新疆棉花｜蔡英文促大陸勿放任民間抵制　洪秀柱批西方操縱輿論

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-29 18:24

H&M、Nike等國際服裝品牌抵制新疆棉花事件引發熱議。台灣總統蔡英文及其支持者呼籲北京不要「放任」民間抵制潮，但國民黨主席江啓臣力挺新疆棉花。

3月29日報道，H&M、Nike等知名品牌同樣因涉嫌禁用新疆棉花而遭大陸官方民間輿論圍剿。一些大陸網友開始在電商直播平台抵制Nike、Adidas等商品，線下亦出現有人員在H&M等實體店門口舉標牌抵制。

+ 2 + 2 + 2

蔡英文對此表示，「放任」民間質樸的民族主義和愛國主義情感，「向商業企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進中國成為所謂『負責任大國』的目標」。

她還喊話北京稱，正視維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突」。

國民黨主席江啓臣3月27日在社交媒體談及此事時亦表示，「抵制並無助於瞭解真相，也無助於促進新疆當地人權與生活、勞動等條件的再提升。」

但據台媒報道，同在3月27日，國民黨前主席洪秀柱受訪時表示，西方操弄的輿論沒有真相。

洪秀柱表示，現在國際媒體的一些報道，或者説台灣內部新聞事件報道的真相是什麼？今天西方國家或其他國家刻意地傳播一些錯誤的訊息，並沒有實地去走訪、去了解當地維吾爾族人。

她呼籲，「很多事情我們要進行更深一層的瞭解！不管怎樣，要把真相弄清楚、講明白！」

在當天的論壇上，洪秀柱還表示，現在兩岸情勢嚴峻，但台灣內部很多人都搞不太清楚，辦這場論壇是希望讓大家更瞭解，透過討論激盪出一條對台灣生存發展與兩岸關係更好的路，緩和兩岸關係，促進未來發展。