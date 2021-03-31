中阿達成健康碼互認　北京會建成新冠肺炎「免疫區」嗎？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-03-31 21:05

2021年3月29日，外交部長王毅訪問阿聯酋時，與該國外交部長共同宣佈就健康碼互認達成原則一致。阿聯酋將成為第一個與中國實現健康碼互認的國家。 在全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍如烈火燎原般蔓延的形勢下，早前外界所設想的一個以中國為中心的「免疫區」，可算是向前邁出了一步。

健康碼互認，是中國展望「後疫情時代」的一項對外政策。2020年11月，國家主席習近平在二十國集團峯會和亞太經合組織會議等國際場合，提出建立健康碼國際互認機制的倡議，目的是構建「健康安全有序」的人員往來新秩序。

這種新的跨國人員交流機制，需要建立在各國健康信息共享，以及有效防控本國疫情的基礎之上。習近平在國際場合提出「健康碼互認」倡議的基礎，正是來自中國正在通過大範圍疫苗接種和強力防控措施，成為一個「免疫區」。

目前中國已有5款疫苗獲批了附條件上市或者是獲准了緊急使用。據國家衞健委公開信息，自2021年3月24日每日更新新冠疫苗接種情況以來，中國每日新增接種均超300萬劑次。截至2021年3月27日24時，中國各地累計報告接種新冠病毒疫苗10,241.7萬劑次。

與此同時，中國正在佈局「後疫情時代」的內外治理政策。中國在3月初推出了被稱為「疫苗護照」的「國際旅遊健康證書」，可以憑此實現更順暢的跨國境人員流動。

中國版「國際旅行健康證明」是一種綜合性證明，展示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息。除電子化展示外，還可以打印生成紙質版。

詳盡的個人信息能夠提高可信度和安全感，爭取到到訪國的信任與放行，不過也可能會被視為侵犯「個人隱私」。中國與西方對「安全」、「個人隱私」的重視程度有別，健康碼互認機制或許會在西方受到較多牴觸。

不過，這種允許相對安全區域和健康人羣自由流動的機制，將能夠打破疫情發生後全球各國之間的相互隔絕，促進國家間的人員交流，也有利於恢復經濟和民生。

憑藉健康碼互認機制，各國政府管理部門將得以共享公民個人信息，包括出行軌跡、身體狀況等可能會被視為「個人隱私」的信息。在此基礎上，各國將可建立聯防聯控合作機制，共同應對疫情局部反彈，追溯傳播鏈，以維持健康碼互認機制的持續運行。

對於中國而言，健康碼互認機制首先將有助於解決2022年2月北京和張家口共同舉辦冬季奧運會時的外國人入境問題。屆時外國運動員、工作人員如何在確保安全的前提下入境，外國觀眾與旅遊者能否入境，都是中方需要面對的迫切問題。

預計2022年冬奧會時，中國國內疫苗接種率將會更為可觀。如果奧運會得以安全、順利舉辦，將是對中國健康碼互認機制，以及國內防控疫情成果的公開認可。更進一步，中國有可能在不久的將來打造出一個以其為中心、將疫情屏蔽在外的「免疫區」。