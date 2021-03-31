新冠肺炎｜台灣「高端疫苗」將開展二期試驗　計劃7月向民眾接種

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-31 10:39

台灣高端疫苗（MVC）公司自製的「高端疫苗」（MVC-COV1901），周二（30日）宣布完成二期臨床試驗受試者招募，預計4月底前完成所有受試者的兩劑施打，目標在6月取得緊急使用授權（EUA），7月向民眾展開接種。

據中央社報道，MVC-COV1901是一款基因重組蛋白疫苗，使用美國國家衛生研究院（NIH）的基因重組S-2P棘蛋白技術。去年底已完成一期臨床試驗，而二期臨床試驗原本預計招募3700名受試者，最後有超過4000名受試者參與，其中65歲以上有746位。

圖為台灣高端疫苗公司。（MVC官網）

此次臨床實驗的召集總主持人林奏延醫師表示，這項台灣史上規模最大、執行時程壓力最趕的臨床試驗，是靠著11間醫院組成的臨床試驗執行團隊，包含11位試驗主持人、99位協同試驗主持人、及100位以上的臨床研究護理師，不眠不休，為了台灣奮力拼出來的結果。

參與一、二期臨床試驗的謝思民醫師指出，依照衛福部的期望，希望今年下半年可以進入國產疫苗的施打，要在6月底前進行緊急授權的審查，臨床要在4月底前完成兩劑施打，3月底要完成所有試驗者招募。目前在招募進度上順利達標，樂觀看待7月份讓民眾打到台製疫苗的目標。

高端疫苗公司總經理陳燦堅在記者會上，特別感謝加入高端二期臨床試驗的4000多位台灣民眾，願意相信高端公司、支持台製疫苗開發、並願意配合多次回診，為台製疫苗累積重要的安全性和免疫原性數據。

召集總主持人林奏延醫師出席說明。（中央社）

陳燦堅表示，高端公司將繼續追蹤並完成後續的臨床試驗，配合衛福部、食藥署與疾管署對於疫苗的要求，力拼6月取得緊急授權許可的目標。政府規劃500萬劑的需求，高端公司也會盡力配合。

大馬企業曾洽購 未付訂金遭終止協議

據中央社此前報道，高端疫苗於去年10月30日與越南國家衛生暨傳染病研究中心（NIHE）簽署疫苗合作備忘錄。

此外，高端公司去年11月13日與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署300萬劑疫苗的備忘協議（MOA），涉及金額1.5億美元；同月25日簽署預先採購合作意向書（MOU）。不過，由於MGB公司未在期限內交付訂金，高端公司於去年12月31日發表公告，終止與該公司簽署的MOA。

高端疫苗已與台灣疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計劃合約，獲得一期加二期核定4億7219萬元新台幣（約合1億2874萬港元）經費補助，為台灣3間本土疫苗廠中獲得核定補助款最高的廠商。

（綜合報道）