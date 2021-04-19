「一直談戀愛，就是不結婚」　馬雲政商關係觀錯了嗎？

撰文： 余一竹 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

在內地，政商關係向來是一個複雜而敏感的議題，很多曾經風光無限的商人如黃光裕、褚時健、周正毅、牟其中等，都曾因觸碰政治紅線甚至涉嫌經濟犯罪而身陷囹圄。企業家與政府、資本與政治權力，究竟應該保持一個怎樣的關係？或者說，中國政府到底喜歡什麼樣的企業家呢？

中國互聯網公司巨頭阿里巴巴創始人馬雲對與政治的微妙關係總結為：「一直談戀愛，就是不結婚。」中國地產企業巨頭、大連萬達集團創始人王健林認為，政商關係最舒服的狀態是「親近政府、遠離政治」。

他們的言下之意是相近的，那就是在內地要辦好企業，應該與政府發展好關係。這種政商關係很有意思，在中國傳統文化裏，講究「人在朝中好辦事」，需要「人脈關係」來為商業鋪路。不少內地商人極力希望與政府打好交道，同時也為政府發揮一臂之力。

萬達集團董事長王健林。（資料圖片）

除了馬雲、王健林之外，內地還有另外一種企業家，比如華為創始人任正非、新希望集團創始人劉永好等，他們一直以低調的經商風格和專心實業而備受好評。任正非曾說「我個人與任何政府官員沒有任何私交關係，沒有密切的工作夥伴」，他還主動放棄了中國100名改革開放傑出貢獻人物的評選，言行間始終與政府保持一定距離。

曾有人問劉永好過去三十多年，「中國很多商人起起伏伏，為什麼你還基業長青？」他說得非常簡單，「第一，我們還是有企業家精神的；第二，我們有底線意識。做商人應該合法合規，不要做不該做的事。」在他們的話裏，關於政治和商業就沒有那麼多曖昧，而是更為簡單清澈。

危及金融安全 王健林遇挫

從古至今，政商關係的處理一直都難以拿捏得道，若中國商人與政府關係太密切，則容易有官商勾結之說，比如中國清代的紅頂商人胡雪巖，與朝廷官員的關係相當密切，並憑藉關係網搭建起龐大的商業財富，甚至直逼朝廷財政收入，後來由於受到官僚敲詐勒索、外商排擠而落得個一貧如洗的淒慘下場。

阿里巴巴創辦人馬雲。（資料圖片）

正所謂「成也政治、敗也政治」，但如果與政府關係太疏遠，政商互不信任，那也很難在中國做好企業。

2017年，在內地富豪榜上佔據了四年榜首的王健林遭遇生平最大危機，其以商業地產起家的萬達集團從6月起忽然遭遇中國監管部門的審查，先是6月22日「股債雙殺」，隨後海外大批投資受限，被政府點名禁止「貸款」進行海外投資，最後「甩賣式」地出售資產，根源便在於王健林在內地銀行舉債6,000多億元人民幣，在海外大肆收購各種酒店、體育、影視等非有利於國家發展的資產。據《紐約時報》等媒體採訪中國銀行高層官員說，在中國監管層防範金融風險的環節上，萬達有向海外轉移資產、催生金融泡沫的風險。

對中國那幾年來說，擠壓經濟中的高槓桿、降低負債率，從而化解系統性金融風險，是首要政治議題，被列為「三大攻堅戰之首」。王健林的萬達集團卻以高達70%的負債率瘋狂在海外併購，無序擴張，這種與國家總體金融安全相違背的舉動犯下了「政治性、方向性」錯誤。自此之後，王健林的事業遭遇重大挫折，不再像過去那樣風光無限，他本人也變得低調。