「一切反動派都是紙老虎」　中共建黨百年100金句的「美國元素」

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-05-03 20:00

今（2020）年適逢中國共產黨建黨百年，習近平本人近來即時常論及學黨史的重要性，各式相關慶祝與紀念活動也將陸續展開；而繼公佈「80句百年黨慶口號」後，中共又通過官媒《人民日報》發佈「建黨百年百句名言錄」。當中除細數過去歷任中共重要領導人的講話外，放在當今的中美與兩岸格局中，部分言論似乎也的確「意有所指」。

中國共產黨成立至2021年剛好滿百年，大陸中宣部日前發佈百年黨慶活動標識。（新華社）

從統計數量來看，毛澤東與習近平的名言各獲入選30句，鄧小平則有14句，江澤民與胡錦濤各10句，其餘則是周恩來2句、以及劉少奇、朱德、彭德懷、與陳雲各1句。另外，1949年中共建政前有23句，剩下的則都是建政之後的相關言論。

細看這「一百金句」，有論及中國共產黨內部的改革，比如毛澤東在抗戰時期所言「洋八股必須廢止，空洞抽象的調頭必須少唱，教條主義必須休息」、江澤民的「講學習、講政治、講正氣」、習近平的「照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病」等；也提到對於社會發展、三農問題與改革開放的前進方向等，例如鄧小平「改革是中國的第二次革命」、「發展才是硬道理」、胡錦濤「農業豐則基礎強，農民富則國家盛，農村穩則社會安」以及習近平稱「改革開放只有進行時沒有完成時」、「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」等。

而若除去對中國大陸內部的論述，當中許多金句，雖主因過去的歷史事件延伸而出，但放在當前中美博弈格局與兩岸關係下，也頗值得玩味。例如，毛澤東在1946年接受美國記者安娜．路易絲．斯特朗（Anna Louise Strong）訪問時所説「一切反動派都是紙老虎」，當時，毛澤東針對的是由蔣介石領導的國民政府以及美國提供的「先進武器」，毛認為這些都不過是紙老虎，真正強大的力量從來是屬於人民。

以古鑑今，2016年以來兩岸關係跌入深淵，蔡英文政府從特朗普（Donald Trump）時期迄今屢屢通過向美國購買「先進武器」，號稱藉此強化自身防禦能力，要將台灣塑造成「刺蝟島」，抵禦解放軍的對台犯意。當然，絕大數人都不樂見、亦不希望兩岸硝煙再起，但從毛澤東過去的「紙老虎」言論，美台雙方或許都必須再好好思考並調整自身的策略。

再如，毛澤東在《別了，司徒雷登》一文中所提「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也被收錄，但該句之前的「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了」，更可拿來對比今日美國與台灣封鎖大陸，正因害怕大陸科技突飛猛進，才欲切斷大陸晶片與其他相關必需品的來源。

意義或許更為深長的是，大陸前國防部長彭德懷雖只佔了百分之一，但這句就是出自其於1953年《抗美援朝工作的報告》中述及的「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」，以過去的抗美援朝，對照今日的中美博奕情勢，恰恰也是在向美國喊話。

圖為1950年10月準備開赴朝鮮，參加抗美援朝戰爭的解放軍（VCG）

更不用説習近平近年屢次言及的「中國人民不惹事也不怕事」等言論，也早已成為中國大陸外交部與有關部門拿來回應與各國的交鋒。2020年，中國大陸全國人大發言人張業遂説，「中國不惹事，但也不怕事」，希望美方與中方相向而行；大陸外交部發言人華春瑩也在回覆中歐問題時強調，「中方不惹事、不挑事也不怕事，不會被訛詐」。

當然，對台灣來説，從鄧小平的「一個國家，兩種制度」、到習近平所説「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」，可説是最直接與台灣相關。