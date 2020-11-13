「霸道總裁妻」爆紅　詳解「凡爾賽文學」由來及盤點經典金句女王

一個名叫@蒙淇淇77的女孩，最近在社交網絡上風頭差點蓋過雙十一。她在微博裡分享自己與老公「卜先生」的甜蜜日常，甜到出了圈，還藉著人氣接起了廣告。這位卜先生戴著價格高達七萬七的眼鏡，霸道、多金、沉穩，且深情只給她一人，堪稱小說裡走出的完美霸總。為她央求大使館前巡邏的哨兵，只為摘一朵老婆心愛的白薔薇。為她刪掉實習生的微信，只和老婆一人說晚安。一身名牌總不捨得換，一位朋友點醒蒙淇淇：主要因為你老公人帥，穿什麼都好看。

「發短訊給老公竟敢15分鐘也不回，原來……」 點擊放大瀏覽蒙淇淇77的經典金句與「霸總真身」▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

蒙淇淇自己，感覺就是一位沉浸在愛中的少女。因為自家男人穿了黑色高領毛衣+深灰威爾士親王格紋西裝，就被性感到犯花痴。紅綠燈停車時，「左手慵懶地搭在方向盤上，側過臉和我說話，右手臂伸過來摟住我肩，把我右邊頭髮撩到耳後，一邊說話，一邊拇指和食指輕捏我的耳垂。」簡單幾個動作就被帥到。沒有男人的時候，不敢買帝王蟹，看著卜先生「一手提著帝王蟹，一手拿著蜜桃玫瑰」的樣子，不禁感嘆他真是「生猛又浪漫」。

在發了這些看似秀恩愛，其實凡爾賽的微博後，蒙淇淇被網友發現，火了。她的微博粉絲從14萬漲到現在的37萬，在一天內接受了兩家媒體的採訪，受到了許多質疑與批評，但也發現「路人的善意比想像中多，姐也是遭遇過網暴的人了」。

之前，「凡爾賽文學」由來已久，有多少人詆毀，就有多少人發得津津有味。它的本質與其說是虛榮炫耀，不如說是我們的優越感在作祟。

「凡爾賽文學」是什麼？一個圖輯看清名字由來及幾位經典金句女王崛起之路▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

伴隨著社交平台越來越多，原先只是用來炫富的「凡學」也進化出了多個亞種。

我們經過觀察，發現當代凡爾賽的重災區除了微博這個「初代戰場」，知乎、淘寶評論、大眾點評、小紅書也各有千秋。

抱怨生日老公「只」送100萬現金沒誠意想離婚 點擊放大瀏覽更多各平台的精選「凡學」例子▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

凡爾賽文學的本質，其實是我們每個人或多或少都有的「優越感」。有些人天生表達慾旺盛，而且樂於在公眾平台上分享自己的感受，更容易成為「凡爾賽文學」的出產者。但對於以此為生的創作者們來說，段位不夠還要刻意做作地秀優越，只會讓人反感。

也有一部分「凡學大師」，算準了這種內容有一批小眾受眾，為了迎合TA們而寫。這兩天的全民吐槽也有一定程度是小眾內容出圈後，「圈外人」感到不適造成的。但在這個流量時代，出圈就代表著受到更多關注。轉頭看看這次讓「凡爾賽文學」出圈的作家蒙淇淇，已經開始享受流量帶來的紅利。在「抱歉佔用了公共資源」之後，她接起了廣告，搞起了8888元的粉絲抽獎，還發出了「光是博文分成就9000多塊」的感嘆。上熱搜的第二天，蒙淇淇就接受媒體採訪，進一步擴大知名度。

在《娛理》的一篇稿件中，她告訴記者：「我大部分的小說素材都是來源於我的生活，反而是一種反向輸出，大家會看到我的小說和劇本裡的生活跟我的生活是一致的。」心理素質強悍。蒙淇淇對自己的認知顯然十分清晰。她說：「我估計，這輩子，如果我後面不成為特別火的編劇的話，可能就這一次接受你的採訪了，機會很容易抓的時候，我會強行抓住體驗一把，不會很在意成果。」對於微博文章中反複調侃的「iPhone 7」梗，蒙淇淇也做出了解釋：「我微博顯示手機是iPhone7p，他們就說求你了，你去換個iPhone12再來裝逼，我本來想換我都不會換，我就繼續用，成為一個梗了，我就更加不能換了，以後壞了，我就重新再買個iPhone7p，我就一直用這個。」現在朋友轉發給自己的那些（關於她的）圖片，她說都不會點開，「我覺得我很忙，I'm so busy。有這個時間，去聊個商務不香嗎？」，對於自己以後的發展也有清晰的規劃。

靠誇張言論走紅，立起人設接受采訪，收割粉絲後再靠名氣開始打廣告——現在和當年芙蓉姐姐走紅的「網絡紅人」時代，套路似乎沒怎麼變過。對於內心足夠強大的蒙淇淇而言，她究竟會紅極一時還是馬上沉寂，就要看她自己的造化了。