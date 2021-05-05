撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-05-05 13:33

美團（3690）成為互聯網平台反壟斷的最新目標。上周一（4月26日），國家市場監督管理總局發布公告，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。 顯然，在阿里巴巴集團（9988）創紀錄的反壟斷案結束之後，內地反壟斷機構的執法步伐並未停止。這意味着過去在互聯網競爭中流行的「贏者通吃」法則，有望被新的市場規則取代。對於擅長跨界、越界競爭的互聯網巨頭來說，如何去適應新的遊戲規則，將會是一個長期的命題。

「美團稅」引發的民怨

「美團稅」是平台商戶和外賣騎手對於美團抽成比例的形象比喻。美團2020年年報披露的數據顯示，該公司的營收規模首次突破千億元（人民幣，下同）大關，其中外賣業務的貢獻最大，達到了662.7億元，佔比高達57.7%，僅外賣佣金收入就高達585.92億元。

美團因「二選一」、「不正當競爭」和「佣金不合理」等問題多次遭到處罰。（資料圖片）

作為強勢的平台方，美團跟商家、外賣騎手、消費者之間的博弈，以及跟對手「餓了麼」之間的競爭，從來就沒有停止過。餐飲外賣是美團的最核心收入來源，不過，因為其市場壟斷地位，關於美團在地面推廣過程中採用「二選一」手段的傳聞早就不絕於耳。

在外賣市場規模不斷擴大的過程中，隨着用戶、騎手、商家日益依賴平台，美團因「二選一」、「不正當競爭」和「佣金不合理」等問題多次遭到處罰，尤其是餐飲商戶對於「美團稅」過高的抱怨，早已是一股暗流湧動的民怨。去年疫情期間，這種怨氣更達到了頂點。雲南、山東、河北、四川等各省市餐飲協會向美團發出公函或公開信，投訴其疫情防控期間突然提高佣金。

今年全國「兩會」期間，中華全國工商業聯合會就提案表示：職能部門應加強監管，把平台企業的外賣佣金從18%至20%，降低到10%至15%。這一提案主要是針對美團。

導火線又是「二選一」

這次讓美團被調查的導火線，依然是「二選一」問題。在4月10日阿里巴巴集團因「二選一」被重罰182億元之後，美團的股價在兩天內大跌12%，變相是做了預告，美團會是下一個目標。

聯繫到4月14日美團才對外發布《依法合規經營承諾》，承諾不進行「二選一」等行為，但依然沒有躲過有關部門的調查—一種可能的解釋是，在反壟斷機構調查阿里巴巴集團期間，美團就已經被盯上了。

疫情期間，美團佣金從8%上升到了20%，個別地區甚至達到了26%。此外，美團又利用算法與數據壓迫外賣騎手提高送餐效率。（資料圖片）

遠遠沒有到結束的時候

無論是阿里巴巴集團被處以百億規模的巨額罰金，還是美團因「二選一」被調查，分析人士普遍認為，這還只是開始，遠遠沒有到結束的時候。

以美團的反壟斷調查為例，除了對美團本身的影響之外，之前騰訊等投資人在背後推動的2015年美團跟大眾點評合併，以及「滴滴打車」與「快的打車」的合併（合併後更名為「滴滴出行」）等事項，這種以「資本+併購」來造就平台型壟斷巨頭的商業模式，很可能會被反壟斷部門「秋後算帳」。

以滴滴出行為例，在五年前先後合併了「快的打車」與「Uber中國」兩個主要競爭對手後，成為內地網約車市場上的最大玩家，市場份額超過九成，其壟斷行為也一直飽受爭議，市場上一直有批評的聲音。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《美團涉反壟斷遭調查 整治平台經濟才剛開始》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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美團涉反壟斷遭調查 整治平台經濟才剛開始

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