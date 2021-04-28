北京處長體驗送外賣被扣60%誤點費用　美團承認時間預測或有問題

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-28 22:00

今日（28日），北京市一名處級幹部的一日外賣員體驗登上微博熱搜，初次做外賣員的他工作12個小時僅賺取41元人民幣，甚至還面臨延遲送達餐食而被扣取60%收入的懲罰，因此他表示「太不容易了」。 美團今日（28日）披露，目前已經通過召開會議，採納了19條外賣員建議，正在改善外賣員的配送體驗，並新增了「申訴審核綠色通道」、「寶貝陪伴日」兩項幫扶政策。

美團表示，已採納19條外賣員建議，正在改善外賣員的配送體驗。（資料圖片）

據了解，美團外賣自今年春節開始已在全國範圍內舉辦了22場會議，收集到逾50條來自外賣員的反饋建議，其中19條已經完成改善或進入改善流程。

美團外賣稱，有外賣員表示一些訂單需要跨過高架橋和河流，會導致實際取餐距離更遠、配送難度更大、配送時間不足等問題。對此，技術團隊已採集了全國主要城市的高架橋、河流等天然屏障信息，並在路徑規劃中接入，提供更符合實際情況的配送時間預測，以便改善外賣員的配送體驗。

另外，美團外賣還為需要照顧子女的外賣員新增了「申訴審核綠色通道」、「寶貝陪伴日」兩項幫扶政策。外賣員可因照顧子女等原因造成的超時、差評訂單進行快速申訴審核，從而免除特殊原因受到處罰；美團外賣還將根據騎手實際情況提供靈活的排班，同時在每月的固定休息時間外，額外增加「寶貝陪伴日」，並表示不會影響外賣員滿勤獎的發放。

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（北京日報）