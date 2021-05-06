大陸偷渡客屢經金門投靠台灣　「投奔自由」結局大多是被遣返

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-06 14:29

繼5月1日一名大陸男子駕駛軍規橡皮艇橫渡台灣海峽，直達台中港，自稱要「投奔自由」。5月4日再有一名大陸江姓男子劃橡皮艇，從福建廈門外海的大嶝島直闖金門，同樣聲稱要「投奔自由」。

一名大陸男子5月1日從福建駕駛橡皮艇抵達台中港，自稱嚮往台灣民主自由，想要投奔自由。由於是少見直接偷渡台灣本島，格外引起關注。（中央社）

綜合台灣《自由時報》、《中國時報》報道，5月4日凌晨，有一名大陸籍江姓男子劃橡皮艇，自福建廈門外海的大嶝島直闖金門三獅山海邊，被台灣海巡岸巡隊從雷達上發現並逮捕，他聲稱「投奔自由」。

由於5月1日有大陸籍周姓男子駕駛軍規橡皮艇從福建沿海成功闖關台中港碼頭上岸，這是5天內接連的第2起橡皮艇「投奔自由」事件，引發台灣國安高層重視，正透過情治相關單位深入瞭解兩人有無共軍背景，以及來台動機。

報道稱，22歲江姓男子自稱，從大嶝島沿海以劃橡皮艇方式，企圖闖關偷渡到約五公里距離的金門三獅山海邊。劃了五個小時，清晨五時許來到金門禁限制水域，雖然橡皮艇在岸際雷達上的光點並不明顯，仍被眼尖的海巡署金門岸巡隊發現。江男表達嚮往台灣的民主自由，才會偷渡闖關。

事實上，由於金門距離廈門非常近，近年偷渡金門被逮，並自稱是「投奔自由」的案件並不少，金門當地也見怪不怪。

2015年10月，一對大陸男女，從河北千里迢迢南下廈門，再乘坐橡皮艇偷渡兩岸最前線的金門大膽島；2016年4月，一名大陸浙江男子劃橡皮艇，花了4小時從廈門一路劃到小金門；2016年8月，一名在大陸四川當教員的李姓男子，半夜溜進「小三通」貨船內躲藏，從泉州石井偷渡到金門料羅港。

2019年7月，一名大陸廣西男子划着塑料艇偷渡金門田墩海岸；2020年8月，一名大陸四川男子勇渡到金門大膽島；2021年3月一名大陸男子勇渡金門烏坵島。

上述案例都自稱要「投奔自由」，希望在台灣過自由自在的生活，但最後都依法送辦，多數被遣返。據悉，類似「投奔自由」案件層出不窮，偷渡客往往供詞反覆不一，事實真相難以查明，有些甚至精神狀況欠佳，讓台灣相關單位十分困擾。

近來台美海巡合作枱面化，更在海巡艦艇新增「TAIWAN」字樣，展現亮麗姿態。然而大陸偷渡客抵達台中港「暢通無阻」，卻戳穿敗絮其中的一面。（台灣總統府供圖）

而此前駕駛軍規橡皮艇抵達台中港「投奔自由」的陸客，之所以受到注目，是因為直接從大陸偷渡到台灣本島的案例實在太過罕見，令外界對台灣海巡、海軍對台灣海峽的守衞能力產生懷疑。