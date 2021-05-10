五一「北京西站半日遊」招民怨　現代化治理難題以小見大

撰文： 蘇天澤 最後更新日期： 2021-05-10 15:57

內地很多人的「五一」小長假、好心情被北京西站毀了。在遊客出行高峰期的5月1日，北京西站出現上萬人擁堵在火車站南廣場、無法進站的情況。由於火車站訊號差、沒有廣播、沒有即時情況通知，並且缺少服務、疏通人員，旅客在火車站外苦候數小時。不少旅客在網上吐槽，原本十分期待的五一假期被迫在北京西站結束，變成了「北京西站半日遊」。

信息滯後 應急管理能力欠缺

北京西站事件最應該引起反思的，還是其應急管理能力的嚴重欠缺。為什麼這次由大風引起的火車停運事件，會引起如此大的民怨？

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重組此次事件的來龍去脈，讀者應會對此形成較為清晰的認識。5月1日因為大風，京廣高鐵河北省定州東至保定東間接觸網掛異物，導致部份列車延誤。因此，當日中午起，北京西站開始限制旅客進站，一度將火車站南廣場的進站口關閉（只留一個入口），北廣場的進站口有時也無法進入。由於處在人流高峰期，北京西站南廣場很快擠滿旅客，所有人都焦急地等待着。

網上消息顯示，當時身處北京西站南廣場的旅客說，南廣場進站口關閉後，大家無法掌握具體信息，因為那裏信號差、沒有廣播，也沒有現場大熒幕通知。工作人員一問三不知，只有個別工作人員拿喇叭在門口喊話，只是在偌大的廣場，乘客根本聽不清楚他們說什麼，只知道火車出現了延誤，但具體哪個班次的列車延遲、哪些列車正常運行，乘客無法得到準確的信息。

由於人員擁擠、信息不明，不少列車正常運行的乘客也無法進站，有的則是進站後才知道自己的列車已經開出。直到晚上9時，北京西站官方微博才發布列車停運的信息，不過，廣場上的乘客許多都未及時得知。很多人在北京西站從下午等到晚上，最後放棄出行；有些旅行意志堅定的旅客不得不在火車站廣場過夜，考慮到5月初的北京晚上天氣仍然較涼，他們的辛苦可想而知。

汲取教訓 避免類似事件重演

內地網絡上流傳的訊息顯示，一些受影響旅客說他們在北京西站退票時被扣除一部份票價，不能全額退款。有些已購買後幾天車票的旅客，退票更是麻煩不順，損失不少。讓乘客為鐵路系統自身的失誤買單，北京西站不僅破壞了民眾原本美好的假期，浪費其時間、金錢，由此引起的不滿可想而知。

後來，北京西站承諾停運的列車車票可全額退票，但那些列車沒有停運、卻因北京西站管理混亂而沒有進站上車的旅客，他們是不是也可以全額退票？北京西站對此沒有說明。

總之，用一句話概括，「乘客們對於北京西站應急能力低下、服務意識欠缺、管理手段落後、基礎設施差勁的表現極為不滿。」或許是感受到了民眾的不滿，5月2日，北京西站在其官方微博表示，「對影響出行的旅客深表歉意」，「針對在應急處置中存在的問題，北京西站將認真分析研究，持續優化應急預案，完善應急保障設施，提升風險防範能力，更好地服務旅客出行。」