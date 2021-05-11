印度疫情｜既無包機、又無撤僑　滯印台灣人何以陷入無助境地？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-05-11 20:00

印度疫情持續升温，日前單日確診人數更突破40萬，死亡人數總計也逾24萬，國際重要醫學期刊之一的《刺針》（Lancet）甚至預告，到今年8月，印度死於新冠肺炎的人數將突破100 萬。不過，正當韓國、澳洲等國陸續啓動「包機撤僑」行動，台灣官方卻只要僑民「自行搭乘」商業班機返台，對照他國的謹慎與積極，蔡英文政府的動作似乎稍嫌「慢了好幾拍」。

在印度染疫的台灣官員以其自身的保險搭乘醫療專機返台治療。（中央社）

據台媒「中央社」、「中時新聞網」的報道，韓國政府於5月4日及5月7日已派遣2架班機赴印度進行撤僑工作，澳洲也一改先前不準滯印澳人回澳的政策，將在5月15日至月底包機3航班從印度撤僑。相較之下，由於華航疫情風暴仍在持續，有超過300名機師尚在居家檢疫，因此蔡英文政府稱無法由華航執行包機任務，台灣外交部與交通部長王國材則建議尚在印度的台灣民眾與台商，可搭乘日本航空的一般飛機，經日本轉機返台。

與此同時，繼日前傳出有駐印台籍幹部不幸染疫身亡的消息後，就連台灣駐印度代表處也累積8人確診，其中有2人已搭乘後送專機返台就醫治療；台灣大廠鴻海、緯創印度廠也傳出有員工染疫。「聯合新聞網」則稱，在印部分台人圈中掀起一波逃難潮，因為有消息稱印度將在本月全國大封城，怕一旦封城後將更難返台，另一部分則是認為，若真的實施封城，疫情應有機會減緩，例如印度孟買台商會長曾小莉就説不必過度渲染疫情。

不過，對照印度當前的疫情，台灣當然處於相對穩定的情況，即使華航機師與諾富特飯店的疫情尚未緩和，但政府的防疫措施、民眾的防疫觀念與自覺，仍較印度官方與社會進步，因此大多數滯留印度的台灣民眾，仍想盡快返回台灣。

然而，蔡英文政府一方面高調捐贈印度所需防疫物資、外交部還聯合印度駐台代表處舉行捐贈儀式，對外宣誓「Taiwan Can Help」的精神；但另一方面，卻只會提供在印台人商業班機的信息，外交部稱「日本航空」在5月30日前仍有6個自印度德里經東京轉機返台的航班，若台灣民眾需要信息或協助，可聯繫駐印度代表處副參事。

其中，弔詭的是，日前外交部亞東太平洋司司長曾瑞利才説「撤僑」是政府通過外交手段接回僑胞，但台灣會採取使用者付費的「包機」，協助有意願想回台的僑民。但如今官員們又説「包機」破局，要台人自己解決，既不能撤僑、也不能包機，究竟要民眾如何做？但若仔細探究並回顧2020年從武漢撤離台灣民眾的先例，或許就可略知一二。

前述蔡英文政府所言，因華航染疫事件造成「機師不足」的情況，所以無法由華航執行包機任務。但奇怪的是，台灣明明還有長榮、星宇等私人航企存在，為什麼政府無法協調相關航空公司協助？其實，或許不是無法協調，而是蔡政府從頭到尾就只想以華航執行任務，畢竟華航雖然民營化，但官方仍通過間接持股等方式擁有多數股權，相當程度也代表着「中華民國台灣」，因此若無法由華航擔綱包機任務，則「台印官方」互動的程度就會打上折扣。

2020年時，大陸東方航空曾自武漢搭載台灣旅客返回台灣。（中央社）

再者，當初武漢包機問題一再發生時，兩岸就是因為執行班機、兩岸的防疫認知差異、限制陸配子女登機等問題產生齟齬，原本只是單純的人道包機措施，使得原本就已形同冷凍的兩岸關係，迄今「只有更差，沒有最差」。

如今，台灣與印度在面臨到類似議題時竟然無法更為快速與妥善的處理，蔡英文政府只會要滯印台人自行處理機票，許多在印台人與企業幹部、乃至於政府相關組織人士由於得不到安排，也只能「做一天和尚，敲一天鐘」，除了在自己的工作崗位上盡責外，儘量少出門。

由印度自行搭乘日航返台的台灣民眾。（中央社）

當台灣外交部喜孜孜地在台灣舉辦捐贈印度物資儀式，宣傳「Taiwan Can Help」時，卻對目前還身處在重災區印度的台灣人似是愛莫能助，連包機都不知道怎麼協調，只會要台人趕快坐商業班機經日返台，表現令人失望。