印度疫情｜大量歐美紡織訂單轉向中國　上游棉花產量亦被中國反超

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-10 12:15

印度新冠疫情全面失控。據內媒《界面新聞》報道，印度是僅次於中國的紡織製造大國，受此次疫情影響，大量歐美紡織訂單已轉向中國。 報道同時提到，從上游原材料端來看，印度疫情帶來的全球棉花缺口，或令中國棉花出口提升。數據顯示，自2020年5月起，中國棉花產量世界佔比就已反超印度。

報道指出，據中國海關總署數據，今年第一季度，中國紡織原料及紡織製品出口總值已達3982.28億元（人民幣．下同），按年漲27.7%。中國棉花產量佔全球比重，自去年5月起反超印度，至今維持在24%。

中國棉花產量佔世界比重，自上年5月起反超印度。（界面新聞）

印度疫苗及製藥產業同受衝擊

報道續指，在製藥領域，除美國外，印度和中國是全球原料藥供應兩個最大市場，佔全球比重分別約12%和9%。目前印度採取的「全面封鎖」舉措，或對當地原料藥產能構成衝擊，由此導致的產能不足或致相關訂單轉向中國。

報道還提到，在新冠疫苗供應上，中國疫苗出口亦有機會提升。據新華社消息，印度正由全球疫苗接種施援方被迫轉為受援方，形成對全球疫苗資源的擠兌。據Statista此前數據統計，截至3月印度疫苗出口量排名全球第二，達55億劑，僅次於中國。

（綜合報道）