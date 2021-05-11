中國步入「後人口紅利時代」　5千萬高技能人才仍遠不足夠

撰文： 泉野 最後更新日期： 2021-05-11 19:00

5月11日，中國官方終於對外公佈第七次人口普查結果，不同於外界的悲觀預計，官方通報稱中國人口總數仍超過14億。按照國家統計局局長寧吉喆在會上的通報，中國全國人口共141,178萬人，與2010年的133,972萬人相比，增加了7,206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。 數據表明，中國人口10年來繼續保持低速增長態勢。此外，中國全國人口中，男性人口為723,339,956人，佔51.24%；女性人口為688,438,768人，佔48.76%。總人口性別比為105.07。

中國官方公佈第七次人口普查結果，備受各方關注。（新華社）

雖然中國人口總數仍超過14億，人口紅利仍在，但進入到新發展階段，人口紅利的邊際效應遞減已是大勢所趨。後人口紅利時代，中國亟需加快發展人才經濟，這也是應對人口低速增長態勢的必要之舉。

人才經濟是經濟社會可持續發展的新動能，是牽頭的，而就業是經濟發展的關鍵，是基礎性的。事實上，自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，各國都在保就業，並輔之以具體的政策幫扶。比如日本放寬僱傭補貼，探索共享用工；馬來西亞發展零工經濟，鼓勵靈活就業；俄羅斯搭建對接平台，增加實踐機會；西班牙擴大職業教育，加強技能認證……

在2020年因疫情影響推遲召開的兩會上，國務院總理李克強在政府工作報告中明確指出，要引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」，並強調要加大「六穩」工作力度，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。其中，不管是「六保」還是「六穩」，保就業都居於首要位置。

保就業很重要，這是毋庸置疑的，但隨着新發展階段到來，一方面要實現更加充分、更高質量的就業，比如解決高校畢業生就業難題，需要在改善需求上下功夫，創造更多知識型、技術型、創新型崗位；另一方面還需要加快發展人才經濟。

人才作為生產要素之一，其實是一個老生常談的問題，但隨着新一輪科技信息革命和產業變革浪潮到來，世界進入百年未有之大變局，這個老問題就有了新意義。過去，中國可以依託於巨大的人口紅利充當「世界工廠」，這在今天的信息化時代已經不適用；過去，作為中國經濟基石的製造業是傳統的、粗放的，而今天製造業已經越來越數字化。

此外，當前社會發展不僅催生了很多數字經濟新興產業，比如量子計算、人工智能、區塊鏈，而且很多傳統產業也都在向現代化升級，包括網路醫療、精準農業、無人駕駛等，這在以往同樣是不可想象的。

隨着科學技術不斷迭代發展，諸多傳統產業都在向現代化升級。（多維新聞）

技術在進步，產業在變革，模式在顛覆，可人才培養的結構目前尚不能很好適應產業結構調整的需要，甚至在一定程度上落後於產業結構升級。儘管中國技能勞動者已超過2億人，高技能人才超過5,000萬人，但在就業人口總量中的比例還不高。因此，當務之急是加快培養大批高素質勞動者和技術技能人才，推動終身職業技能培訓制度。另外，要完善人才的培養、使用、評價和激勵機制。同時，通過政府引導健全對技術工人和職業學校支持的政策，暢通人才發展渠道，從源頭上提高技能人才培養比例。

在經濟發展中，人才資源是最重要的資源。中國在「十二五」規劃中第一次提出「人才興國戰略」，時至今日，「十四五」開局之年的中國，面臨的內外環境已經大大不同，將人才經濟作為塑造發展新優勢的需要，比以往任何時候都來得迫切。按照中共十九屆五中全會所展望的2035年遠景目標，「經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升」、「關鍵核心技術實現重大突破」、「進入創新型國家前列」、「基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系」等，都需要人才，而且是適應於新經濟的新型人才。這些新型人才，在中國發展最高速的階段成長，在中國財富分化最劇烈的時代進入社會，必將成為經濟和社會發展的中堅力量。

在過去四年時間裏，面對美國以華為和字節跳動作為靶心而發動的科技戰，中國人越來越意識到，必須科技自主，不能受制於人。

例如在「十四五」規劃中，強化國家戰略科技力量、提升企業技術創新能力被放在了十三大事項的最前面。按照「十四五」規劃中的表述，「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支持，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。」