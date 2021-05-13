一句話得罪全大陸　台灣技嘉捲「辱華」爭議犯了哪些低級錯誤？

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-05-13 20:30

「堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、低質量的方式，請中國代工製造」這是主板大廠技嘉科技（Gigabyte）在其官方網站發佈的一則廣告。 未料5月11日，這則廣告遭中共共青團發文直批：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？ 」隨即引發中國大陸網民串連抵制，不僅技嘉筆電產品遭中國大陸電商平台下架，就連公司在台灣的股票也被打落「跌停板」（證券交易當天股價最低限度稱為「跌停板」）。

技嘉發生「辱華」後，在官網放上道歉文。（技嘉科技官網截圖）

技嘉科技為防事態擴大，當日即通過旗下品牌「AORUS技嘉電競」官方微博發表「道歉聲明」稱，「官網發佈的部分文字內容與事實嚴重不符，系公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適我司致以誠摯的歉意」。然而似乎止不住大陸輿情輪番猛攻，技嘉隨即又再發出一則聲明，「技嘉一直堅持『一個中國』的立場，反對任何形式的分裂行為和言論，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合中國國家原則。」

顯而易見的，由技嘉的動作明白展現何謂「市場即祖國」。或許，爬梳了近年來兩岸的「辱華」糾紛得到的結論，就是要快速、明確表態「一個中國立場」，寄望運用「政治正確」的方式來壓止大陸民眾怒火，盼能將商業損失畫下停止線。可惜的是「生不逢時」，當前兩岸關係極不和睦，技嘉此次的重創，估計得花一陣子的時間來複原。

這幾年來，隨着國際情勢驟變、兩岸關係持續緊繃，民間情緒亦隨之走向了「民粹式」的對抗，這對遊走在兩岸之間的企業與工作者來説相當難為，一不小心失足，就落入了「犯我中國（台灣）者，雖遠必誅」的深淵。而每次的補償説法大致又分為兩條路徑，對中國大陸來説，支持「一個中國立場」、「九二共識」等；對台灣來説，即為「中國（大陸）公司不代表台灣公司立場」，企圖為兩岸各自市場安上「雙保險」。久而久之，道歉流於形式，該説的有説就過關。

但平心而論，技嘉科技此次「出包」與以往我們熟悉的兩岸糾紛性質不太雷同。首先，技嘉科技這套廣告文宣並沒有表態其政治立場，未出現諸如「撐香港、撐黑警、撐台獨」之類的較為鮮明政治意識的説詞；同時這套説詞擺在台灣的官網就算了，還允許將字體轉換成簡體，莫非技嘉公關暗藏「內奸」，不然就是技嘉科技嫌大陸市場賺太多了。

其次，技嘉科技的廣告文宣是「事實」嗎？根據技嘉第一則道歉聲明指出，該公司產品業務包括板卡、筆記本電腦、計算機周邊配件等，生產線遍佈中國大陸，產能佔比高於「90%」。也就是，當初技嘉科技的廣告宣稱「堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、低質量的方式，請中國代工製造」，如此前後不一的説法，不免懷疑技嘉科技的「誠信」。

技嘉此前的廣告文宣遭中共青團質疑。（微博＠共青團中央）

最後，就中國大陸製造低質量的説法而言，在全球化的今日，企業為了壓低商品成本，時常尋找低製造成本的勞動市場，而中國大陸過去的經濟發展確實相當符合條件。但是，這是否就代表中國大陸所製造的產品質量低？不可諱言，當中國大陸改革開放初起時，確實存在相當疑慮，但時過境遷，如今若大陸生產質量仍低，又為何眾多國際大廠與名牌大家要到大陸製造產品？

而實際上，許多台灣網民亦認為，技嘉科技的文宣不妥，倘若將受詞換成台灣兩字，台灣民眾同樣也會不開心，並有被「侮辱」的嫌疑。

然而，傷害已造成了。通過技嘉的案例，或能更警醒在兩岸皆有市場的企業，在當前惡劣的兩岸環境下，應更理性謹慎的處理市場業務推廣，絲毫不留一絲馬腳給那些只會將所有事物無限上綱到只有二分的世界。