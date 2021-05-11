技嘉手提電腦廣告諷刺中國製造惹議　全部產品遭內地網購平台下架

撰文： 林瑾 葉琪 最後更新日期： 2021-05-11 14:41

台灣知名電子產品大廠技嘉（GIGABYTE），在官方網站手提電腦的廣告文案中，介紹自家產品是堅持台灣製造的同時，諷刺其他品牌選擇中國代工製造是「低成本、降低質量」，結果被共青團點名批評。 技嘉周二（11日）在官方微博上發聲明道歉，不過淘寶、京東、蘇寧等網購平台上，技嘉的產品已被全部下架，亦無法搜尋到任有技嘉產品有關的資料。

涉事廣告文案主要是宣傳技嘉的新一代電競手提電腦AERO系列。（技嘉官方網站）

據了解，涉事廣告文案主要是宣傳技嘉的新一代電競手提電腦AERO系列。廣告文案以「MIT」為主軸，宣傳產品是「Made In Taiwan Demanding High Quality」。廣告文案稱，技嘉的手提電腦堅持台灣製造，質量嚴格控管，「不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造，技嘉致力於打造卓絕且高性能的零組件和筆記本電腦」。

共青團其後在官方微博上發文，點名批評技嘉「誰給你這麼大勇氣？」

技嘉被共青團點名批評。（微博）

引發爭議後，技嘉在官方微博上發聲明道歉，指是部分文字內容與事實嚴重不符，是內部管理不善所致。聲明提到，技嘉產品的生產線遍布中國大陸，產能佔比高於90%，「技嘉深以中國生產的品質為榮，中國生產協助技嘉為全球消費打造優秀產品和優質體驗，產品品質多年來經受住了市場和消費者的檢驗」。聲明最後指，技嘉會對此事的不當言論深刻檢討並進行整改，將加強內部管理和培訓。

此外，技嘉亦稱一直堅持「一個中國」的立場，反對任何形式的分裂行為和言論，「對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合中國國家原則」。

（綜合報道）