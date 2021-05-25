撰文： 範曉鵬 最後更新日期： 2021-05-25 18:06

流亡藏人剛剛經歷了五年一次的換屆選舉。這是達賴喇嘛自2011年宣布放棄所有世俗權力後進行的第三次選舉，可說是新陳代謝，但此一對流亡藏人頗為重要的政治事件似乎並未引起外界的任何注意。 今年3月底，即將卸任的流亡藏人司政洛桑森格（Lobsang Sangay）在接受媒體採訪時總結自己的十年任期，稱已兌現了大部份的政治承諾，唯獨沒有解決最大的問題，即中國境內600萬藏人的受苦問題。5月26日，新任流亡藏人司政邊巴次仁（Penpa Tsering）即將宣誓就職，但這場流亡藏人的政治變動似乎沒有任何波瀾。

北京國際話語權大大提升

一方面，儘管達賴喇嘛仍然擁有至高無上的宗教權威，但他無法遏制流亡藏人群體中出現的質疑甚至反對力量，例如不同教派（如「雄登」組織）和反「中間道路」的激進勢力。另一方面，大約從2009年開始一直持續到2012年的藏人自焚事件，被認為代表了流亡藏人激進主義和暴力路線的崛起。

西藏昌都市左貢縣旺達鎮列達村村民。（新華社）

最後，在習近平執政時期，以國家實力為後盾，中國在國際舞台上多採取主動出擊方式，表現極為活躍，國際話語權大大提升，也從根本上擠壓了流亡藏人的話語空間。

在北京強大的影響力下，任何國家在對流亡藏人表達同情立場或提供直接的支援時，都必須考慮北京的反應。事實上，除了美國等少數國家出於遏華目的外，已很少有國家願意接納達賴喇嘛。

中國官方：西藏繁榮發展

5月21日，中國官方為慶祝「西藏和平解放七十周年」發布了一份官方白皮書《西藏和平解放與繁榮發展》。在這份文件中，北京聲稱在過去七十年時間裏，中央政府不僅徹底廢除了達賴喇嘛時期的農奴制，建立了真正的民族區域自治，而且調集人力、財力、物力，源源不斷地支援西藏建設，改變了西藏的落後面貌。

中國政府披露，從1994到2020年，中央投資527億元（人民幣，下同）分九批援藏建設6,330個項目。2020年西藏地區生產總值突破1,900億元，1951年這一數字僅為1.29億元。

2021年3月28日，西藏迎來百萬農奴解放62周年紀念日，當日上午西藏佛學院組織全院師生員工，開展了升國旗儀式。（中新社）

同時，西藏城鎮化率已經達到31.5%，其中農村居民2020年人均可支配收入達到14,598元，連續十八年保持雙位數增長，而城鎮居民人均可支配收入則達到41,156元。另外，1951至2020年，累計投入教育經費2,239.65億元，建立了完整的現代教育體系。

在基礎建設方面，白皮書披露，西藏公路通車里程達到11.88萬公里，鄉鎮、建制村通暢率分別達94%、76%；鐵路方面，青藏鐵路和拉日鐵路已建成通車，川藏鐵路也開工建設；航空方面，多個支線機場相繼建成，國際國內航線達到140條；互聯網建設方面，所有行政村都有移動信號，光纖寬頻通達率為99%；電力供應方面，到2020年，已實現主電網全區覆蓋。

事實上，洛桑森格也承認中共的治藏成就，但他和達賴喇嘛一樣認為這對於藏人來說並不重要。

「西藏問題的關鍵是尊嚴問題，是權利問題，是我們的民族感情與歷史問題。」洛桑森格在評論中國治理西藏的成就時如此表示，並聲稱這些「成就」無不是伴隨對西藏的掠奪和控制。

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《和平解放七十年 西藏不再是問題》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

266期《香港01》周報精選內容：

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