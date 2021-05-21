《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書：各族人民根本利益得到保障

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-21 14:53

國務院新聞辦公室今日（21日）發布《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書。白皮書指出，徹底廢除了政教合一的封建農奴制，西藏各族人民的根本利益得到保障；建立社會主義制度，實行民族區域自治，西藏社會制度實現了歷史性跨越；而改革開放和現代化建設極大改善了西藏各族人民生產生活條件。 白皮書又強調，值西藏和平解放70周年之際回顧其歷史進程和展示成就，有助於以事實駁斥境外一些勢力散布的謊言，也有助於國際社會正確認識西藏。

西藏昌都市左貢縣旺達鎮列達村村民。（新華社）

《白皮書》共有以下十部分：

一、和平解放前的西藏 二、實現和平解放 三、社會制度的歷史跨越 四、各項事業加快發展 五、脫貧攻堅全面勝利 六、優秀傳統文化得到保護和發展 七、民族宗教工作成效顯著 八、生態安全屏障日益堅實 九、堅定維護國家統一和社會穩定 十、新時代新征程

社會經濟持續快速發展

在第四部分「各項事業加快發展」，《白皮書》指出，西藏和平解放70年來，中央政府為西藏制定了許多特殊優惠政策，涉及財稅金融、基礎設施、產業發展、教育衛生、文化保護、生態文明等各個領域，西藏人民生產生活條件得到極大改善。1951年西藏地區生產總值僅為1.29億元（人民幣．下同），2020年地區生產總值突破1900億元，經濟實力明顯提升，經濟結構持續優化。

在第五部分「脫貧攻堅全面勝利」，《白皮書》稱，西藏是全國貧困發生率最高、貧困程度最深、扶貧成本最高、脫貧難度最大的集中連片特困地區。但通過精準施策、精準幫扶，西藏已打贏脫貧攻堅戰，「各族人民實現了不愁吃、不愁穿和義務教育、基本醫療、住房安全有保障。」

據介紹，截至2019年底，全區62.8萬建檔立卡貧困人口已全部脫貧，74個貧困縣區全部摘帽，消除了絕對貧困問題，目前已脫貧人口年人均可支配收入突破1萬元。

2021年3月28日，西藏迎來百萬農奴解放62周年紀念日，當日上午西藏佛學院組織全院師生員工，開展了升國旗儀式。（中新社）

民族宗教工作成效顯著

在第六部分「優秀傳統文化得到保護和發展」，《白皮書》指出，國家高度重視保護和發展西藏傳統文化，投入巨大人力、財力、物力，運用法律、經濟和行政等多種手段，使西藏優秀傳統文化在有效保護的基礎上得到弘揚和發展。

在第七部分「民族宗教工作成效顯著」，《白皮書》稱，國家制定一系列方針政策，全面落實民族區域自治制度，依法保護西藏的正常宗教活動，宗教信仰自由得到充分保障。

據介紹，在西藏，現有藏傳佛教宗教活動場所1700多處，僧尼約4.6萬人，清真寺4座，世居穆斯林群眾12000餘人，天主教堂1座，信徒700餘人。截至2020年，已有92位新轉世活佛嚴格按照宗教儀軌和歷史定制，得到批准和認定。當前各級人民代表大會、政治協商會議中，有600多名宗教界人士擔任代表、委員。

反華勢力圖謀搞亂西藏遏制中國

在第九部分「堅定維護國家統一和社會穩定」，《白皮書》還提到，長期以來西方反華勢力利用「西藏問題」擾亂遏制中國，十四世達賴集團從未放棄過「西藏獨立」的圖謀，不斷製造事端，危害西藏安定團結的大好局面。

據《白皮書》介紹，20世紀80年代以來，在西藏發生的歷次騷亂都有西方某些勢力的插手。近年來，美國先後炮製了《2002年西藏政策法》《2018年對等進入西藏旅行法》《2020年西藏政策及支持法》等多部法案，圖謀以「西藏問題」干涉中國內政。

《白皮書》還稱，十四世達賴集團提出「中間道路」欺騙世人，不承認中央政府的領導和西藏現行的社會政治制度，宣稱建立「自治政府」，這既不符合中國的歷史、現實、憲法、法律、基本制度，也不符合西藏的歷史、現實和民族關係，有違包括藏族人民在內的全中國人民的根本利益。

（西藏發布）