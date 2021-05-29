國務院常設9名副秘書長　詳解政府大秘近月動向

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-05-29 19:33

距離中共二十大還有一年多時間，但是中共政壇人事佈局序幕已拉開。近期中國大陸多次省部級（包括副省部級）地方政壇人事變動，無不引發外界的關注和分析。不過國務院的人事變動卻並未引發過多關注，比如國務院副秘書長近期出現的職務變動。

2013年就擔任中國國務院副秘書長的丁向陽（左一），早期專職協助張高麗，後協助孫春蘭負責的科教文衞領域工作。（新華社）

中國政府網4月8日發佈公告稱，免去丁向陽的國務院副秘書長職務。丁向陽自2013年至今已擔任8年國務院副秘書長。他長期參與衞生健康工作，2006年至2013年擔任北京市副市長時就分管這一領域。新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，丁向陽作為中共中央指導組成員曾赴武漢開展工作。

5月12日，國務院副秘書長再現職務變動，官方宣佈任命高雨為國務院參事室主任，雖然並未同時宣佈高雨卸任副秘書長的職位，但是依照常規料接替人選將很快出現。

5月20日，曾經擔任國資委綜合局局長、國務院辦公廳秘書一局局長的劉建波被任命為國務院副秘書長。劉建波是否接替丁向陽還有待確認，已經擔任國務院參事室主任的高雨是身兼二職即將卸職國務院副秘書長也尚未確定。

2020年10月10日，胡春華在北京出席風雲氣象衞星事業50周年座談會並講話，高雨（左二）參會。（新華社）

2008年中國官方發佈的《國務院辦公廳主要職責內設機構和人員編制規定》顯示，國務院辦公廳機關行政編制為519名，其中：國務院秘書長1名、國務院副秘書長9名（含兼職）。官方文件顯示，國務院秘書長在總理的領導下負責處理國務院日常工作，並負責領導國務院辦公廳的工作。國務院副秘書長則協助秘書長工作。

不過，不僅是協助秘書長工作，《國務院工作規則》規定，「國務院副秘書長要協助國務院分管領導同志做好協調工作。」意即副秘書長還需要對口負責保障副總理日常工作。一般而言，一位副總理有一位副秘書長承擔專職秘書的角色。

以目前在任的國務院四位副總理和一位專職國務委員為例：國務院副秘書長丁學東（正部長級，2017年3月開始任職）負責保障副總理韓正日常工作；4月份剛離任的丁向陽（2013年3月至2021年4月任職）負責服務的副總理從上一屆的張高麗到這一屆的孫春蘭日常；近期被宣佈擔任國務院參事室主任的高雨（2019年10月10日開始任職）負責保障副總理胡春華日常工作；陸俊華（2018年6月開始任職）保障副總理劉鶴日常工作；孟揚（2015年5月開始任職）負責保障國務委員王勇日常工作。

2020年12月3日，韓正在住房城鄉建設部召開座談會，丁學東（右二）共同出席。（新華社）

另外幾位國務院副秘書長李寶榮（2017年4月開始任職）兼國家機關事務管理局局長，李文章（2020年4月10日開始任職） 兼國家信訪局局長，彭樹傑（2015年12月開始任職）暫無特殊 説明。

雖然官方並未明確行文公佈，但是國務院副秘書長和副總理之間的對應關係在平時的日常公開信息裏也找到印證。比如公開報道顯示，高雨曾多次陪同胡春華考察調研。

今年3月17日至19日，胡春華在江西省九江市督導春季農業生產工作。高雨就和水利部部長李國英、農業農村部副部長張桃林、鄉村振興局局長王正譜等人隨同調研。今年4月7日至8日，全國東西部協作和中央單位定點幫扶工作推進會在銀川召開。胡春華出席會議並講話。高雨和王正譜等參加會議。

而在負責科教文衞的副總理孫春蘭擔任組長的多個小組或委員會中，剛剛卸職副秘書長的丁向陽都是重要成員。比如，國務院防治艾滋病工作委員、國務院教育督導委員會、國務院深化醫藥衞生體制改革領導小組等機構中，均是孫春蘭擔任主任，丁向陽是副主任之一。

類似高雨和丁向陽，丁學東、陸俊華、孟揚三人也分別和韓正、劉鶴以及王勇的工作領域重疊，他們不僅在副總理（及專職國務委員）擔任正職的各小組中擔任副職，且多伴隨這些副總理的各種地方調研和考察活動。