中共二十大｜政治局人選見端倪　哪幾位地方大員抗疫出色呼聲高？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-05-10 09:15

後疫情時代的湖北武漢官場，近日迎來重大變動。在新冠肺炎疫情危機時期，赴湖北省會武漢「救火」的王忠林，近日正式由武漢市委書記升任出任湖北省委副書記、代省長，成為中共官場主政一方的地方大員。湖北省人大5月7日的最新會議，確定了這一消息。王忠林的職務變化，不僅僅是他個人獲得中南海認可，更代表着一個羣體的仕途走向。

臨危受命空降湖北出任湖北省委書記的應勇，仕途上升趨勢強勁。（視覺中國）

在湖北，特別是武漢新冠疫情肆虐的時候，王忠林並非唯一一個「救火隊員」，現任湖北省委書記應勇，是相比王忠林職務更高的「救火隊長」。他當時從上海市長任上，臨危受命空降湖北出任湖北省委書記。王忠林此番仕途更進一步，也讓應勇的未來充滿想象空間。這位64歲的正部級官員，在明年中共二十大上進入中共政治局將是大概率事件。

王忠林之外 多位疫情防控硬核官員獲升

1962年出生的王忠林出身政法系統，曾在山東棗莊、聊城等地級市任職，後調任山東省發改委主任，2016年出任濟南市長，2018年接掌濟南市委書記。2020年2月13日，在湖北武漢疫情嚴重之際，王忠林臨危受命，跨省履新武漢市委書記。

此後在一年中，王忠林應對疫情以及疫後經濟恢復工作表現受到好評，今年一季度武漢GDP增速高達58.4%。儘管王忠林的民意在2020年3月的因提出要對武漢人民開展「感恩教育」在一定程度上受到非議，但顯然其工作能力受到高層認可。

王忠林在武漢的工作成績受到高層認可。（微博＠武漢發佈）

王忠林之外，還有多位疫情防控「硬核」官員獲升。王忠林在湖北的同僚王賀勝是其中一位。2020年2月8日，國家衞健委裏排名第一的副主任王賀勝，火線出任湖北省委常委，兼任湖北衞健委主任。他是新冠肺炎疫情爆發後，首位赴湖北「救火」的官員。出生於1961年的王賀勝，目前已卸任湖北衞健委主任職務，4月28日被任命為國家疾病預防控制局局長。他還同時身兼國家衞健委副主任、湖北省委常委、省衞生健康委員會黨組書記職務，料未來將擔綱更重要的職務。

不止於湖北，此前在疫情防控表現出色的地方大員，也有多人更進一步。此前擔任河南省長的尹弘，因為應對新冠肺炎疫情得力而成為「網紅」官員。尹弘2019年11月從上海調任河南，之前他一直在上海任職，網友形容「尹省長在這次抗擊疫情的戰役中為河南帶去了上海的務實作風」。2021年3月，僅擔任河南省長一年多的尹弘，履新甘肅省委書記，仕途短時間內再上層樓。

「三山兩尹鎮病毒，十里八荒迎春來」，這是當時中國網絡上流傳出的説法。「三山」指的是武漢新建的新冠肺炎專門醫院——雷神山和火神山醫院，以及身處疫情一線、享有盛譽的傳染病防治專家鍾南山；「兩尹」指的就是上述河南時任省長尹弘和四川時任省長尹力。

同樣在疫情防控中表現出色的尹力，更是早在2020年11月就已跨省晉升福建省委書記。1962年8月出生的尹力，是公共衞生防疫領域的專家、醫學博士。2015年3月，「空降」四川任省委副書記，後兼任宣傳部部長，2016年出任四川省長。有論者稱，覆盤四川省推進防疫工作的時間線，堪稱教科書級別的。在社交媒體上，很多網民盛讚尹力這位專業領域的官員。因為有尹力的專業化能力和部署，四川的疫情防控工作獲得了很多好評。這被認為是他獲升的重要因素。

「救火隊長」應勇仕途上升趨勢強勁

與王忠林一樣「受命於危難之際」的應勇，2020年2月13日在湖北新冠肺炎疫情形勢嚴峻，前任湖北省委書記蔣超良應對疫情不力的情況下，從上海市長任上調任湖北接替蔣超良「救火」。上任後他把社會防控和醫療救治當作防疫的重中之重，在履新湖北省委書記後，應勇曾在一個半小時內發三道最嚴封控令，並多次召開會議進行部署。在防控力度上，湖北省在原有封閉式管理的基礎上再次升級防控規定，關閉一切非必需的公共場所，禁止一切羣聚活動等舉措，最大程度切斷病毒的傳播。回頭來看，應勇出色地扭轉了湖北局勢，展現出一名地方大員過硬的執政能力，這必然是他未來仕途的加分項。

湖北疫情表彰大會上，應勇曾現場落淚（詳情點擊查看大圖）：

應勇這位1957年出生的浙江人，是一位老政法官員。內地曾有報道應勇從政早期曾以「鐵」和「直」聞名，受到上級賞識，一步步高昇，從一名基層的公安人員進入司法系統做起，拾級而上，官至浙江高院院長。

他在浙江任職期間與中共總書記習近平有過共事，並在2007年習調任上海之後也轉任上海，任上海市高級法院黨組書記、院長。但直到中共十八大後，應勇的仕途才轉入快車道。2013年4月，應勇跳出公檢法系統，出任上海市委常委兼組織部長，一年後兼任副書記（後卸任組織部長），並於2016年9月兼任常務副市長。2017年1月在中共十九大前，應勇出任上海市長，踩着年齡紅線躋身正部，他在短短3年半完成很多人難以望其項背的「三級跳」。

須知，當時應勇非但不是傳統意義上的海派實力人物，更無執政地方經驗（只是在公檢法系統摸爬滾打），亦是「三非高官」（非中央委員、中央候補委員和中紀委委員），意外轉軌和火速提拔在外界看來簡直匪夷所思。而臨危受命赴湖北「救火」，無疑再一次為他的上升趨勢強勁仕途增添助力。參照王忠林的晉升，應勇未來更上一層樓也在情理之中。從年齡上講，在明年屆滿65歲正部級官員退休年齡的他，剛好能夠趕上仕途的末班車，在中共二十大政治局中斬獲一席。中共政治局前常委俞正聲，曾由湖北省委書記身份直接進入政治局，創下政壇先例。

與王忠林、王賀勝以及應勇一同獲「臨危受命」的，還有曾經擔任過武漢市委書記的陳一新。1959年出生的陳一新，長期在浙江從政，具有「浙江系」官員的標籤。習近平浙江任職期間，陳一新於2003年7月，被提拔為浙江省委副秘書長，後又兼任省委政策研究室主任。2015年，陳一新由温州市委書記調任中央全面深化改革領導小組辦公室，任專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，併兼任武漢市委書記。

2018年3月，陳調任中共中央政法委員會秘書長，現同時兼任全國掃黑辦主任職務。他曾以中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」指導組副組身份南下湖北督陣。陳一新雖非「空降」擔任湖北實職，但以目前的趨勢來看，未來仕途上升勢頭同樣強勁。