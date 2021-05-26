台灣疫情｜旅滬台民米米：有台民舉家赴陸「避難」　科興疫苗搶手

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-05-26 18:00

今年4月起，台灣疫情死灰復燃、且有如星星之火般快速蔓延開來，就連享有最多資源的雙北市（台北市及新北市）也難以承受。許多快篩陽性甚至確診者，只能待在家枯等；近日中央同意「北病南送」，要求雙北以外縣市儲備隔離病牀，以支持雙北確診病人；台北市也表達希望確診者能夠不一定「一人一室」，視情況可以「兩人一室」，亦獲疫情指揮中心同意。但這些情況，都顯現出台灣疫情的艱難。

台灣疫情嚴峻，隨處可見化學兵進行消毒作業。（吳逸驊／多維新聞）

旅居大陸上海已超過十年的台灣人米米向《香港01》表示，自台灣疫情再起後，許多已長期居住在上海當地、或在上海工作的台灣人，都將原本仍在台灣生活的家中長輩接至上海，原因不外乎是對台灣疫情的恐慌，且對當前蔡英文政府對疫情束手無策、台灣的新冠疫苗施打率極低卻又遲遲無法獲得新的疫苗感到憂慮。

而這些逃離台灣到上海的台灣人，能否在當地接種疫苗呢？米米向記者表示，這些非長居在上海的人士仍可以打，不過需要經過特別登記，再由主管單位進行「分發」。她説，所謂分發，就是當事人自己不能選擇地點或時間，被安排到哪家醫院與什麼時段，當事人就自行前往。

至於在上海居住許久、像米米這般已申辦「居住證」的台灣民眾，則可以直接預約，不須經由主管機關安排「分發」。此外，施打何種疫苗、如何分配，目前也是因地制宜。米米表示，據她所知，上海各區有不同的規定，例如她的台灣友人在靜安區可自由選擇「國藥」疫苗或「科興」疫苗，但米米所處的長寧區，官方規定台灣人只能接種「科興」疫苗。

不過，米米也笑説，其實「科興」疫苗在當地很熱門，排隊都大排長龍，她去接種疫苗時在排隊隊伍中，還有一位在地長者與一位台商親屬特別向她説，當地政府對港澳台人士提供比較好的疫苗。