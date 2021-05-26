台灣疫情｜官方稱床位充足　台醫生反駁：現實卻屢趕確診病人回家

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 14:45

台灣新冠肺炎本土疫情5月11日爆發，已逾三千名確診者，病床、醫護人力吃緊。中央流行疫情指揮中心定調不需另建醫院，宣布「輕症不必在家等、地方政府速送加強集中檢疫所或醫院」，多次強調醫療量能充足，具照護能力的加強版集中檢疫所及檢疫旅館亦足，隨時可安置輕症、無症狀者。然而，醫療第一線經歷的，卻完全不是這麼一回事，令醫療人員痛心無奈的事件，每天頻繁上演。

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「醫護人員有家人確診的情況已經越來越多，甚至有人在醫院上班上到一半，就接獲通知家人確診。」急診醫師說，畢竟醫護人員和家人也都住在社區中，無法倖免於社區傳播，但同時又要根據最新規定、在最短時間內回到工作崗位上。

急診醫師說，接觸過確診者的醫護人員，仍須在最短時間內恢復工作，是醫療量能緊繃之下，不得不做的事。但每個人都會害怕自己還在潛伏期，會傳染給病人、同事、家人，也擔心自己其實即將發病，卻因為工作排山倒海而來，沒有辦法即時發現、治療，就倒了下去。最後大家只能看看醫院有多少空的休息室，大家輪流睡醫院，儘管擔心家人，也要忍耐著要跟家人越少見面越好。

指揮中心不是說，輕症不必在家等，有具備醫療照護能力的加強版集中檢疫所、加強版檢疫旅館充足，隨時可安置輕症、無症狀患者？指揮中心不是說，病房、病床、呼吸器等醫療量能都很充足？但在地方，一場又一場相反的事件，正在持續上演。

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