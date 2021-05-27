副總理劉鶴與美國貿易代表通話説明什麼？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-05-27 15:00

中國商務部網站5月27日消息，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴5月27日上午與美貿易代表戴琪（Katherine Tai）通話。上述消息表明，此前有關北京考慮讓另一位國務院副總理胡春華接替劉鶴與美國方面談判的消息，純屬無稽之談。

美國《華爾街日報》5月12日引述知情人士報道稱，中國正考慮安排副總理胡春華接替劉鶴，擔任中美全面經濟對話的中國牽頭人。雖然針對此事，中國商務部5月13日回應説報道「不屬實」。但這似乎並未打消外界的疑問，有關胡春華將接替劉鶴擔任中美談判的牽頭人依然是輿論場上的熱門話題。

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商務部最新的消息，無疑向外界説明，在中美貿易談判中，依然由劉鶴代表北京與華盛頓交手。中國商務部的消息稱，在最近這次談話中，雙方「進行了坦誠、務實、建設性的交流」就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

美國貿易代表辦公室隨後公佈通話的消息。聲明指，戴琪和劉鶴討論美中貿易關係的重要，形容雙方對話坦誠。聲明提到，戴琪討論了新政府以勞工為中心的貿易政策的指導原則，以及目前對美中貿易關係的審視，同時提出了關注的問題。戴琪表示，期待與劉鶴有進一步的討論。

這從另一個側面説明，中美全面經濟對話中方牽頭人未來依然是劉鶴，觀察人士指出，至少在中共二十大換屆人事調整前不會發生改變。

此前，美國媒體曝出胡春華可能接替劉鶴與美談判時，從目前的情況來看，沒有任何跡象表明北京有意讓胡春華接替劉鶴與美國方面談判。上述消息可能是一些媒體的毫無根據的臆測和一些人的一廂情願，甚至不排除故意製造話題的可能。

首先，距離中共二十大召開還有一年時間，北京大概率不會在此階段臨陣換將。

中國國務院四位副總理「各管一攤」。圖為2018年3月19日，韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴集體進行憲法宣誓。（Reuters）

在中國的4名副總理中，劉鶴排名第四，主管工業金融科技和中美談判；胡春華排名第三，僅次於身兼政治局常委的常務副總理韓正和主管教育文化衞生的孫春蘭，主管農業農村，扶貧工作和對外經貿事務。他們可謂各管一攤，各司其職，在沒有充分和必要理由的情況下，顯然不會輕易調整。特別是在中共二十大人事換屆的前期，為了保持政治的穩定性，更不會輕易發生變動。

其次，劉鶴長期負責中美經貿談判，在中美談判的過程中，劉鶴也「拿到了能夠獲得的最好結果」，在中美談判中的表現並未有明顯的瑕疵，中南海沒有迫切的理由陣前換將。去年年初，中美經過艱苦談判達成第一階段貿易協議，外界認為劉鶴深受中國最高領導人信任，北京沒有理由因為美國方面的總統換屆和談判對手的變化而進行調整，而中美貿易談判目前已陷入停滯狀態，也沒有換人的迫切性。所謂的中美確定新的磋商機制，也還只是傳言。

此外，有聲音猜測劉鶴可能出現健康問題，理由是從4月29日在北京航天飛行控制中心觀看中國空間站天和核心艙發射後，劉鶴就未再公開現身，期間還缺席了中國國務院總理李克強主持召開的「政府特殊津貼制度高層次高技能人才座談會」，5月12日還罕見未陪同習近平赴河南考察。但劉鶴5月15日就現身主持科技創新會議，已打破了上述猜測。

現在商務部的消息，無疑直接否定了胡春華接替劉鶴的傳言。