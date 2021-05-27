中美貿易｜劉鶴與戴琪通話　美國披露中國聲明未提及內容

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-05-27 12:28

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）首度通話。中美先後發布聲明，但內容有分別。

2021年2月25日，戴琦在美國國會出席參議院財政委員會聽證會。（Reuters）

5月27日上午，中國商務部宣布，5月27日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦通話。

聲明稱，雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。

雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

在中方發布消息後不久，美國貿易代表辦公室（USTR）在網站發布了戴琦與劉鶴通話的消息。

2021年3月16日至3月17日，中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴到遼寧調研時發表講話。（中國央視新聞視頻截圖）

美方聲明稱，戴琦於今天（美國當地時間26日）與中華人民共和國副總理劉鶴舉行開端性的虛擬會議，就美中貿易關係的重要性進行了磋商。

在坦誠的交流中，戴琦討論了拜登（Joe Biden）-賀錦麗（Kamala Harris）政府以勞工為中心的貿易政策的指導原則，以及戴琦正在對美中貿易關係進行的評估，同時提出了令人關切的問題。

戴琦還表示，她期待着未來與劉鶴繼續進行討論。

彭博社稱，中美兩國首席貿易談判代表進行了拜登當選總統以來的首次對話，雙方一致認為雙邊貿易關係非常重要。

據知情人士透露，在此之前，華盛頓時間5月25日晚上，中美舉行了一次工作人員級別的通話。

這位知情人士説，在通話中，中方強調了關稅減免的重要性，認為這是中美關係下一步的必要組成部分。