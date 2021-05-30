黃奇帆：中國要做最壞打算　對美貿易戰最高影響可達10%GDP

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-05-30 19:00

相比3G、4G，5G的重要性史無前例。4G改變生活，5G改變社會、改變產業，除了家庭消費的高清視頻、VR/AR等之外，5G未來主要是走向工業化應用，是今後十年科技競爭的制高點，是國家科技戰略的重要支點，是數碼經濟時代的引擎。預計十年之後，在全球將形成上10萬億美元的產業鏈。（本文節錄自《分析與思考：黃奇帆的復旦經濟課》。）

文：黃奇帆（復旦大學特聘教授）

2G時代，中國全面落後；3G時代，中國開始露頭；4G時代，中國基本跟進，進入第一方陣，不再落後；5G時代，開始領先，從芯片、終端和基站到網絡和應用，5G產業鏈較長。中國在華為領頭羊的帶動下，在標準化、產業鏈佈局和推進等方面起主導作用。在4G領域還是全面領先的美國，在5G時代出現了問題。

一是5G通信設備缺少供應商。歐洲有諾基亞、愛立信；中國有華為、中興通訊；美國為零。二是波段問題。由於中低頻率的波段被美國軍方佔用，在美國原來不許民用中低頻率的波段。這些年美國民用通信領域只能使用高波段即毫米波段，所有商業開發者都集中在高頻率波段，由於低頻率波段的電波波長更長，傳輸距離更遠，所需基站數量少、成本低、穿透能力強、覆蓋範圍廣，而在高頻率波段，電波波長不長，連樹葉和人體可能都穿不過，容易受到阻擋，所需基站數量多、成本高、穿透能力差、覆蓋範圍小。現在美國緊急轉向，調整政策，開放低頻率波段，但為時已晚，在新一代通信基礎設施領域的競爭中，美國已經無法保持領先地位。

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三是基站覆蓋問題。目前，全球4G基站500多萬個，中國佔370多萬個，美國僅有40萬個左右，其餘各國約100萬個。由於基站覆蓋數量不足，美國部分中小城市尤其是邊遠農村地區的4G通信質量較差。四是通信領域基礎科研問題。20世紀60年代以來，美國科研機構及其公司在通信領域全面領先世界，尤其是美國電報電話公司AT&T及其所屬的貝爾實驗室曾經二十多年獨領風騷，取得了多項諾貝爾獎。20世紀90年代以來，美國因反壟斷理由肢解了AT&T和貝爾實驗室，自那時起，美國通訊領域的領先地位逐漸下降。

中國在5G領域一則有巨大的市場拉動；二則由於4G基站廣泛覆蓋，為5G基站建設打下基礎；三則波段合適。2020年5G問世，中國必然成為全球標準，贏家通吃，勝者為王。大家只能向領頭羊看齊，這很可能會改變第二次世界大戰以來特別是冷戰結束以來通信領域的全球發展格局。這是美國不能容忍的事，為此，美國以舉國之力對華為進行了五大圍剿：一是孟晚舟事件；二是以國家安全名義把華為列入限制性實體清單，禁銷華為產品；三是高通、英特爾等產業鏈上游企業斷供；四是谷歌對華為停供安卓操作系統，ARM芯片框架設計軟件停止授權；五是把華為從IEEE、Wi-Fi聯盟除名。

然而，這一次美國政府失算了。華為作為通信領域全球的領頭羊企業，在5G基站、終端、相關芯片和其他網絡設備上處於領先位置，並自主研發了操作系統，具有足夠的實力和智慧化危為機。一是率先開發了全球領先的5G基站；二是大批量生產銷售了世界一流的手機終端；三是研製開發了基站芯片、服務器芯片、手機芯片、AI芯片、路由器芯片和5G基帶芯片；四是開發了能同時覆蓋手機、平板電腦和筆記本電腦的鴻蒙操作系統，可替代谷歌的安卓操作系統；五是為防範供應鏈上部分產品斷供、封鎖，開發了相應的備胎技術。

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按中央要求，以不變應萬變，抓好改革、開放、創新，做好中國自己的事，是應對與美國貿易磨擦的制勝法寶

美國政府的貿易霸凌主義行為表現在四個方面：一是根據美國國內法單方面挑起貿易磨擦；二是片面指責他國實施的產業政策；三是以國內法長臂管轄制裁他國；四是將國內問題國際化，經貿問題政治化。

應對與美國的貿易磨擦，中國有足夠的迴旋餘地，足夠的韌勁，有足夠的不管風吹浪打、我自閒庭信步的定力。對貿易磨擦，我們不願打也不怕打，美國要打奉陪到底。與此同時，我們要按照習近平總書記的要求，以不變應萬變，無論形勢如何發展變化，中國都要堅持做好自己的事情。要認認真真抓好六方面工作。

一是對貿易磨擦的艱巨性、長期性要有足夠的準備，要做最壞打算。這場貿易磨擦輕則影響GDP的1% — 2%，重則影響5% — 10%，不僅影響進出口，還會影響就業，影響投資，包括國內企業和外資企業，會出現觀望彷徨、減少當期投資。一些外資也會心存別意、撤資走人，要做好這方面的預判。還要防範貿易磨擦中，可能發生科技、匯率、金融等方面的磨擦，並警惕美國的長臂管轄、SDR特別指定國民名單、扣押美元資產、凍結結算系統，等等。總之，要儘早應對，未雨綢繆，提出對等的有效阻斷措施。二是要把更多的增長動力轉向國內需求上來，堅持「六穩」調控方針。做好因貿易磨擦而受影響的困難企業工作，落實減稅降費措施，進一步採取措施化解中小企業融資難、融資貴的問題。

三是加強供給側結構性改革，強化產業結構調整。進一步擁抱全球產業鏈，抓好創新驅動，補短板，抓好戰略性基礎創新、產業鏈核心環節的自主創新，實現高質量發展。四是要加速國內改革。加強完善知識產權和私有產權保護，加速市場化改革，消除各種市場壟斷，讓市場在資源配置中發揮基礎性決定作用。五是要進一步擴大開放。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這是習近平總書記在多個國際場合反覆強調的一句話。開放是中國的自主選擇，決不會因為美國搞貿易磨擦而關閉大門。

六是要捍衛多邊主義原則。維護現存國際秩序，履行WTO原則，全方位開放，加強國際友好，積極參與並推動WTO改革。在應對與美國貿易磨擦的同時，另辟蹊徑，與日、韓、歐盟、東盟深入探討FTA，並爭取早日與他們簽訂自由貿易協議。由此，美國的跨國公司也會奔向我們而來。畢竟，中國今後15年，會進口30萬億美元的商品，10萬億美元的服務貿易，中國又是全球製造業產業鏈最齊全的國家，進口大國是世界強國，供應鏈的掌控是王中王。這樣，貿易、產業、金融（進口可促進人民幣國際化）都活了，從而實現變被動為主動。

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《分析與思考：黃奇帆的復旦經濟課》書本封面

書名：分析與思考：黃奇帆的復旦經濟課

作者：黃奇帆，工商管理碩士，研究員，現任復旦大學特聘教授、中國國際經濟交流中心副理事長。曾任重慶市市長、第十二屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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