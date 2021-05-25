華為鴻蒙Harmony手機系統下周正式發布　網民：迫不及待想用

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-25 14:40

華為對外公布，計劃在6月2日正式舉辦鴻蒙產品發布會，預計此前只用於智慧屏、可穿戴設備等產品的鴻蒙（harmonyOS）操作系統將在更多產品品類上使用。

華為公司官方微博5月25日發布鴻蒙手機操作系統開機畫面，並表示「『鴻』鵠志遠，一舉千里。承『蒙』厚愛，不負期待」，寓意接下來鴻蒙對手機設備的覆蓋，將進一步在操作系統層面實現萬物互聯。

據悉，華為將在6月2日晚舉行線上發布會，正式公布可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙操作系統。這也是繼2019年「官宣」鴻蒙操作系統後，該系統正式搭載到智能手機。

另據新華社消息，目前華為正在與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發跨終端設備的應用。華為公司預計，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億台。

圖為2019年8月9日，華為消費者業務CEO余承東講解鴻蒙系統。（資料圖片）

消息公布登上了微博熱搜排行榜第三，眾多網民紛紛評論直呼期待。有網民評論稱，「鴻蒙發布了這麼久，終於將系統用到了手機上。如果安卓系統升級以後，權限再次收緊，鴻蒙開源，那應該就是鴻蒙的一次機遇。我覺得目前的國內生態，軟件廠家去做好鴻蒙系統的軟件適配，功能開發的話，鴻蒙發展起來並不難。」

也有網民直呼，「好期待，很好奇鴻蒙系統到底是怎樣的，也很期待用上，迫不及待 」、「 出了可以換手機了」。還有網民指出，「人民群眾期待這麼高，作為一個新出的系統，希望大家還是能多給點包容吧，不可能全部從0到1寫，肯定會有一些不完美，兼容安卓也是目前這個階段最好的解決方案，後續再逐步建立鴻蒙生態。」

此前在5月17日的華為中國生態大會2021上，華為輪值董事長徐直軍表示，2021年鴻蒙系統會按照既定計劃做到128MB-4GB的設備全棧系統開源開放。目前為止，鴻蒙操作系統生態已經發展了1,000多個智能硬件合作伙伴，50多個模組和晶片解決方案合作伙伴，包括家居、出行、教育、辦公、運動健康、政企、影音娛樂等多個領域的合作伙伴。