台灣疫情｜「校正回歸」淪數字遊戲　確診病例真的減少了嗎？

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-02 16:24

當前台灣新冠疫情日趨嚴峻，自5月15日本土單日新增確診個案急升至180宗以來，每日本土新增確診個案皆破百宗，國際媒體把2020年「防疫模範生」的台灣「下調評級」，其中「校正回歸」惹人爭議頗多。

「校正回歸」粉墨登場 爭議聲不絕

首先是單日出現總共721宗的本土病例，相較前一日的312宗簡直是「大躍進」，儘管有400宗是「校正回歸」，但還是讓人質疑究竟是5月22日單日就確診721宗，還是覺得單日出現這樣的數據太嚇人，趕快用一個方式把這些病例往前攤回去？有意思的是，台灣衞福部疾病管制署官網中，不管是中、英文版的統計數據，皆直接顯示本土病例總數，並沒有將「校正回歸」這一項目獨立出來。

即使按官方數據所見，台灣疫情仍未見到明顯下降趨勢。（中央社）

其次，這也被譏諷是「統計方法」的創舉，指揮中心聲稱會出現「校正回歸」，是因為地方政府的行政作業流程塞車，造成數據無法即時確切呈現。平心而論，雙北地區的醫療體系承受非常大的篩檢作業壓力，從篩檢開始到數據公布，必然存在時間差異，因而在統計理論方法上，確實會有出現零星數據要重新校正的情況，並且多少會針對個別項目進行註記。

但指揮中心無預警一口氣「校正回歸」了400宗個案，回歸數量就佔了5月16至21日本土病例總數的24.3%，如此長的時間出現這等比例的誤差數，其合理性存在疑問。此後，每日都會出現破百數的「校正回歸」，上周二（5月25日）甚至有案例回歸至5月14日。

第三點，陳時中指稱是雙北地區的行政作業程序造成塞車，然而，實際的作業程序是地方政府先以快篩進行篩檢，將檢體送交醫院或檢驗所，再由其回報給指揮中心，之後再將確診資訊回傳地方政府及用在記者會發布，地方政府最終再依據確診名單進行疫調和後續處理。

即使按官方數據所見，台灣疫情仍未見到明顯下降趨勢。（中央社）

可見，地方政府僅只負責將檢體送給檢驗單位，以及最後配合指揮中心進行後續處理，何來地方政府「卡」程序之有？

疫情「趨平緩」 乃篩檢能力不足

最後一點，也同時是最令人擔憂的一點，指揮中心在將「校正回歸」的案例計入之後，台灣每日本土確診病例數量的趨勢，從看起來陡然上升變成了看似趨於平穩，但這很明顯並不是疫情得到控制而趨於平緩，而是指揮中心的篩檢能力遇到瓶頸，病例無法在較短時間內確認，而必須採取「校正回歸」的方式來修正數據。陳時中在上周五（5月28日）的記者會上坦言：「趨勢維持平緩，並沒有往下掉，這不是個好現象。」相當語帶保留，但沒說破的是，不好的現象是篩檢量能不足造成趨勢平緩。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《統計項目為「甩鍋」而生 「校正回歸」成數字遊戲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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