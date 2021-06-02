台灣疫情｜首宗個案　30多歲男接種阿斯利康疫苗後現血栓

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-02 15:26

台灣出現首宗接種疫苗後血栓個案。中央流行疫情指揮中心今日（2日）公布，一名30多歲男性接種阿斯利康（Astra Zeneca，台灣簡稱AZ）疫苗後出現血栓，經治療後症狀已緩解，目前在普通病房留醫。

指揮官陳時中表示，該名男子於5月12日接種第一劑AZ疫苗後，出現發燒等身體不適症狀，並在3日後緩解，但自5月19起卻出現發燒、持續頭痛、腹痛症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D蛋白（D-dimer）異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆。

經臨床研判，最終依「血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）」及時診治。目前，該男子的血小板值恢復中，狀況穩定。

陳時中指出，截至目前，台灣已有超過46萬人次接種AZ疫苗，本次為首宗TTS個案，發生率為百萬分之2.1，而其他國家的接種疫苗後TTS發生率較高，包括英國為百萬分之12.3，歐盟則為百萬分之6.5。他建議，指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件；民眾接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、腹痛等，應盡早就醫。

（中央社）