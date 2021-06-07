撰文： 侯振 最後更新日期： 2021-06-07 17:36

前不久，一位網民發帖講述自己的「躺平」人生，稱已經兩年多沒有工作了，但沒覺得哪裏不對，「我厭惡那種一輩子為了鋼筋水泥和傳統的家庭觀念，人不應該如此勞累，人應追求那種簡樸的生活，所以我做事情總是特別慢，因為我不需要為任何人做事。我有時會躲在某處看着那些忙碌的人發笑。『躺平』才是宇宙間客觀的唯一真理，休息、睡覺或是死亡，充滿慾望和亢奮的生命體靜止和消失的瞬間才是真正正義的體現，我選擇躺平，我不再恐懼。」

與「躺平」有互文意味的是「內卷」，加上更早之前的「996」—愈發殘酷的社會競爭機制、階層不斷固化的社會系統、人的被動異化和自主異化、資本對勞動力的無底線壓榨—種種沉重的現狀，透過簡單的詞彙展露無遺。

成功人士過於好為人師

未幾，在第四屆全國青年企業家峰會上，例如新東方創始人俞敏洪也深深擔憂，他說他們這一代企業家要激起年輕人的奮鬥精神，不能鼓勵打遊戲、借款消費，而是要為國家創造財富，現在年輕人「躺平」、太「佛系」的話，國家的未來靠誰？

內地網民近日瘋傳「躺平」一字，引起熱烈討論。（示意圖 / Getty Images）

站在成功人士們的角度，「躺平」的確是不可理喻。不過，這種高高在上的俯視像是成功人士特有的「頑疾」，他們自居「成年人」的心理優越或者說「為人父母」的道德優越，令他們面對年輕人時總是自覺沉緬於教育和規勸，而非溝通與理解。

對於正在艱難前行的年輕人，這些成功人士顯得過於好為人師了，似乎也不大懂得互聯網時代的幽默，無奈的解嘲和娛樂被他們當作鄭重其事的宣言。但網絡離現實世界其實很遠，輿論在多數時候只是情緒的短暫聚集，是一種姿態而已，並不真實地反映在生活當中。

發幾句牢騷再正常不過

若俞敏洪仔細看看，他所不能理解的年輕人，正在支撐着新東方集團每一天的運行，並不全部沉迷於打遊戲或借款消費，而是兢兢業業地在為他創造財富，進而幫助他為社會「創造財富」；董明珠也應知道，致力於實業的格力員工，絕大多數也都是比她年輕得多的年輕人，是他們每個人對物質財富的追求，支撐起董明珠的「精神財富」；而在清華大學，照舊吸收和輸出着大量的年輕學子，他們或者是某種網絡亞文化的一員，又或者只是圍觀，自然也有置身事外充耳不聞者，但並不使他們的父母難堪，也不全部在浪費納稅人的付出。

飲茶哥提醒大陸青年下午三點鐘到了該飲茶，此舉摸魚喝茶的舉動被視為打工人逆襲。（截圖自bilibili飲茶哥視頻）

還有更多幾乎被生計佔去所有時間，忙碌到無法「躺平」的勞動者，他們或者在煙塵瀰漫的工地，或者在運送貨物的路上，或者伏身於電腦前，或者屈膝於農田裏，只在短暫的休息時間偷得空閒，也許對網上的「躺平」熱潮報以一笑，也許三五相聚說說苦楚，心有戚戚，但無不立刻重回工作崗位，日復一日繼續奮鬥。

年輕人的總體面貌從不曾變化，也不會變化，人的生物本能和社會角色不可能允許哪一個世代集體「躺平」倒退，用一些亞文化的隻言片語批評年輕人，只能說明那些批評者實際上從不關心青年，而是視其為陌生的他者。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《經濟結構未能追上人力需求「學位貶值」癥結在於產業固化》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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