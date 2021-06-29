SOHO中國劈價出讓控股權　潘石屹和他的時代告終？

撰文： 余一竹 最後更新日期： 2021-06-29 14:20

「潘石屹真的要『跑路』了！」過去多年來，內地著名地產商潘石屹因不間斷地拋售SOHO中國旗下資產，輿論間一直盛行着他要「跑路」的傳聞。近日，潘石屹終於亮出了底盤，大規模清倉出售內地的資產，被指去意已決，將離開中國。 6月16日，據SOHO中國官方微信稱，總部位於美國紐約的全球著名投資管理公司黑石集團（Blackstone Group）以約30億美元的報價發出全面收購要約，投資SOHO中國有限公司，以取得SOHO中國的控股權。交易完成後，潘石屹將僅保留9%的股權。這次收購和去年的首次報價相比打了七五折，但潘石屹還是毅然選擇轉讓SOHO中國的控股權，套現離場，徹底告別內地房地產界。

潘石屹夫婦在中國享有較高知名度。（VCG）

曾經的高光時刻

作為「萬通六君子」（王功權、馮侖、劉軍、王啟富、易小迪、潘石屹）之一的知名地產SOHO中國創始人潘石屹，1963年於甘肅天水一個小農村出生。1987年，潘石屹放棄了體制內的穩定工作，選擇去深圳和海南闖蕩，並一步步開始了他的房地產生涯，最終奮鬥至躋身福布斯富豪榜。潘石屹這三十年的輝煌與房地產分割不開，從頭到尾經歷了中國房地產市場的高歌猛進，是這個時代的一個象徵人物。

如果僅從商業層面來看，潘石屹之所以賣掉SOHO中國，主要是因為公司的業績愈來愈差，他已經無心或者無力回天。2010年，SOHO中國的營收高達180多億元，可是到2020年，儘管內地經濟已經有巨大發展，但SOHO中國實現營業收入約22億元，凈利潤五億多元人民幣，同比減少近六成，處境每況愈下。

潘石屹與微博大V任志強關係較好。（VCG）

近年清倉大甩賣

事實上，近幾年來，潘石屹一直在變賣SOHO中國的資產。從2014年開始，他幾乎每年都在出售一部份資產，累計套現約293億元。

最近這兩年，潘石屹拋售資產的速度愈來愈快。2019年，SOHO中國宣布以78億元的價格出售北京、上海的13個辦公物業項目，其中包括北京望京SOHO、銀河SOHO和建外SOHO，以及上海SOHO東海廣場、SOHO中山廣場的部份物業；同年9月，SOHO中國宣布以7.61億元的價格出售位於北京的九個SOHO項目旗下共計2,583個地下停車位。

2019年10月底，香港萬得通訊社曾經曝出SOHO中國正考慮以80億美元的價格出售中國辦公大樓權益的消費，而買家正是由黑石集團聯合新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）所組成。

傳潘石屹要把企業物產全部拋售。（VCG）

直到近期，黑石集團收購SOHO中國的計劃才成行，價格卻低至30億美元。而這一次，潘石屹賣的不再只是部份資產，而是將整個SOHO中國「甩賣」，最終只保留了9%的股權。

內地租金回報率低得「不好意思說」

近兩年內地政商環境的變化，很大程度上促使了潘石屹加快離場。2020年，時年69歲的中國退休房地產大亨、綽號「任大炮」的任志強被北京市第二中級人民法院以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪和國有公司人員濫用職權罪四項罪名，判處有期徒刑十八年。據傳，潘石屹和任志強關係密切，兩人牽涉複雜，任志強出事，潘石屹難免擔心自己也會受到影響，因此加快了拋售資產的步伐。

另一方面，從個人來講，潘石屹深受自己家庭和一直以來偏向西方和自由主義的觀念影響，並不看好內地房地產乃至整個內地經濟的未來。潘石屹曾不止一次感慨內地房地產生意難做，2019年11月28日，他對外公開表示，內地房地產市場租金回報率水平偏低，並指美國辦公樓的租金回報率接近4%，紐約甚至達到5%至6%，坦言內地租金回報率低得「我都不好意思說」。