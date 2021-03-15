中印衝突｜涉詆譭邊境陣亡解放軍　潘石屹之子潘瑞遭北京警方追捕

撰文： 林瑾 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 14:28

中國知名地產商潘石屹之子潘瑞，去年6月23日在微博留言稱解放軍「至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」，被指涉嫌詆譭解放軍戍邊官兵。 對此，北京警方周一（15日）在微博發布通報，敦促潘瑞儘快回國接受調查處理。

北京海淀公安分局在通報中指出，近期，傳媒報道捍衛國土戍邊官兵的英雄事迹後，有群眾向警方舉報，一微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆譭英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響。

海淀警方發布通報，敦促潘瑞儘快回國接受調查處理。（微博截圖）

通報指，經警方調查核實，該微博用戶潘某（男，30歲）於2020年2月2日離京出境後，一直在境外。目前，海淀公安分局「已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃」。警方敦促其儘快回國接受調查處理。

海淀公安分局表示，對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。

隨後，微博「@央視新聞」發表評論稱，「英烈不容造謠和詆譭！大放厥詞，信口開河，冒犯英烈就是與正義為敵，與法律為敵，與人民為敵。身為知名博主，更須懂感恩、知敬畏、守法治。互聯網不是法外之地，誰以身試法誰該承擔法律責任。法網恢恢疏而不漏，逃得了一時逃不了一世！」

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值得一提是，除了上述言論，還有截圖顯示，在英國路透社報道稱「中方至少有40名官兵死亡」後，潘瑞疑似在微博評論稱：「他們姓甚？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」而對於路透社上述報道，中國外交部已於早前否認。

有網民認為，潘瑞的有關言論屬於造謠、惡意詆譭戍邊解放軍官兵。還有網民指，這不是潘瑞首次發布造謠污衊言論，他在疫情期間就一直在造謠，呼籲官方就此事給民眾一個交代。更有網民指責，潘石屹夫婦曾為哈佛大學捐款1500萬美元，卻在中國疫情期間「一毛不拔」。

資料顯示，潘瑞是潘石屹與第一任妻子之子，曾在英格蘭名校華威大學讀書，後與英國華威大學同學廖婧結婚。目前，潘瑞的微博已被封鎖。

此前，中國軍方於2月19日披露，在中印加勒萬河谷衝突中，4名解放軍官兵死亡，1名團長受重傷。此後，接連有中國網民因詆譭解放軍官兵被拘。微博用戶「@辣筆小球」就是其中備受關注的一位。

「辣筆小球」當時微博發文稱，「（解放軍）陣亡的不僅僅只有4人，這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因。在印度看來，他們贏了，且代價更小」。他還形容，中印衝突中解放軍團長的個性是「飛將+脱兔+神機+血路+強運」。

隨後，「辣筆小球」不僅被微博封號，還遭官媒集體譴責，並於3月1日正式被捕。

內地《英雄烈士保護法》規定，褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。公安部新聞中心、公安部治安管理局此前亦引述該法條，對網民相關行為作出警吿。

（綜合報道）