民進黨前高層邱義仁：2000年贏大選　最會選舉的人是陳水扁自己

撰文： 祁賓鴻 最後更新日期： 2021-07-05 20:00

7月4日，久未露面的台日關係協會會長邱義仁，接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪。邱義仁曾在陳水扁政府時期出任台行政院、總統府和國安會秘書長、行政院副院長等職，也因為擔任過府院黨四大秘書長而有「永遠的秘書長」之稱，亦曾被稱是「民進黨頭號軍師」。

2004年總統大選前夕，台灣爆發319槍擊案，彼時邱義仁出面召開記者會，面對記者提問「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎」，邱義仁露出笑意並回答：「呵呵，可能嗎」。如此反應被藍營稱作「詭異的微笑」，並遭到了自導自演槍擊案的質疑。

2021年7月4日，久未露面的台日關係協會會長邱義仁，接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪，談及台獨與319槍擊案。（Youtube@微微笑廣播）

4日節目上，陳水扁再提及319槍擊案時的「神秘微笑」；邱義仁解釋，「我自己都不知道自己在笑，是很自然的、很尷尬的表情」。

至於為何尷尬，邱義仁表示，槍擊案發生後，必須火速開會彼時其告知媒體一小時後開記者會，但因總統與副總統都不在，行政院長也在外跑行程，故記者會慢了2個小時，邱義仁怕記者胡亂揣測，認為政府在醖釀陰謀，現場記者們也抱怨等了很久，「我有一些尷尬，可能因此有那種表情，我自己都不知道」。

陳水扁也問到，為何邱義仁當初要發起對黨外領袖康寧祥的「批康運動」。邱義仁解釋，兩人並沒有私人恩怨，事實上，康寧祥很照顧他，自己是從路線的角度批評康寧祥，但令其意外的是，後來造成康寧祥落選，直到現在，康寧祥與其一些友人仍對自己不諒解；而對自己造成傷害、被埋怨，邱義仁認為沒話講。

陳水扁則認為，若沒有那時的批康，完成第一次政黨輪替、台灣的第一位總統將不是陳水扁，而是康寧祥，批康運動可謂改變了台灣政治史。邱義仁補充，不只是康寧祥，包括黨內的張俊宏，自己一直覺得對兩人「很抱歉」。

陳水扁指出，民進黨最會選舉的人是邱義仁；邱義仁則舉2000年台灣大選影響宋楚瑜選情甚巨的興票案為例，認為民進黨最會選舉的人是陳水扁自己，當時扁營收到很完整的興票案數據，如獲至寶，但陳水扁不假思索説，「不要搞這個」，因為不知道是真是假，可能會讓自己受傷，這讓邱義仁印象深刻，「若説會選舉，陳水扁是一流」。

陳水扁與邱義仁互誇，是民進黨最會選舉的人。（Youtube@微微笑廣播）

陳水扁解釋，當初是認為，沒必要做被借刀殺人的工具，損人不利己，後來證明這個政治決定是對的。邱義仁則坦言，2000年的總統大選，其原本認為不會贏，只是以「反對黨要奮鬥」的心理在努力，後來興票案發生，宋楚瑜聲勢下墜，直到大選前3天，邱義仁才開始有贏的感覺；至於2004年雖然是國親合連宋配，邱義仁反覺得是苦戰、但有更大機會。

陳水扁並提到，邱義仁在巴紐案（台灣與巴布亞新畿內亞2006年至2008年間有意洽談建交，衍生外交公款侵吞不法情事）、安亞案（台灣在2004年為防在世貿組織遭名稱矮化，項目撥款60萬美金疏通世貿前官員一事）後被「政治追殺」，對邱義仁「很抱歉」，認為對方是想追殺自己，卻拖累邱義仁。邱義仁則表示，巴紐案時自己沒有察覺，被追究責任無可厚非，但如果因此稱其貪污，「完全不是事實」；安亞案時特偵組也知道，「最後的證據都不是我」。