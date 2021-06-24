蘋果停刊｜國民黨籲港府尊重媒體第四權　江啟臣：逼迫噤聲感遺憾

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-24 10:17

創刊26年的《蘋果日報》今（24日）凌晨落幕，今日出版的報紙是壹傳媒在港最後一份刊物。國民黨文傳會昨晚（23日）發布新聞稿，表示希望香港的言論與新聞環境能永保自由，無論《蘋果日報》的辦報風格與言論走向是否符合一般大眾期許，其在法律範圍內的言論自由應受保障。

國民黨文傳會指出，在《蘋果日報》於香港創刊、隨後擴展到台灣的過程中，的確為兩地的媒體輿論環境注入活水，增加了港台社會的多元性，成為監督當權者不可或缺的一股力量。

國民黨文傳會強調，不贊同任何人或組織未經正當程序，便迫使報紙停刊，因為輿論環境的健康發展，靠的是真正的自由，讓不同立場的媒體在法律界限內相互競爭以提供民眾選擇，而不是靠政府直接介入或施壓。

國民黨文傳會聲稱，國民黨與時俱進，對於言論自由的態度與立場始終一致，不僅反對民進黨政府破壞新聞自由，以極為「雙標」的手法取消台媒「中天新聞台」的電視執照，刻意削弱監督政府的力量，也同樣關心香港媒體的言論自由。

國民黨文傳會也向港府喊話，「勸告港府，即便再怎麼不認同《蘋果日報》的言論，也要讓媒體發揮第四權的功能、暢所欲言」，才能探查民意向背，並針對被披露的問題做出檢視或對症下藥，確保香港長治久安。

國民黨主席江啟臣6月23日晚間在facebook發文表示，媒體的去留應交由大眾決定，而不是政治力的介入。執政者打壓新聞自由，令人唏噓遺憾。 （facebook @ 江啟臣）

國民黨主席江啟臣則在文傳會發出新聞稿後不久，也於facebook發文表示，媒體的去留，應該由閲聽大眾決定，而不是交由政權裁判。傳統媒體經營困難，在數位時代已經不是新聞，然而香港《蘋果日報》的終止，不是因為讀者的冷落，卻是因為政治力的介入，令人遺憾。

江啟臣説，從台灣到香港，媒體受到執政者刁難、干預的狀況日益頻繁。有線電視可以因為與當道理念不合，遭到下架。平面紙媒可以因為司法權力擴張遭到凍結財產，落寞停刊。壓迫新聞自由，就是縮限言論自由，就是逼迫不同意見的人噤聲，令人唏噓遺憾。

他強調，執政的一方，都以為透過粗暴的手段可以阻絕不同意見，卻忘了人民的意志可能消沉，但不會消失消失，人民的聲音可以沉默，但不會遺忘。