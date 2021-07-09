政策一小步｜種出一整個台北市　台企在大陸為何拼命造林？

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-07-09 15:32

在全球經濟復甦、原物料供不應求的情況下，台北股市的原物料股，包含航運、鋼鐵、塑化等，自一季度開始股價便上揚走高。其中一隻造紙類股「華紙」（中華紙漿公司）的表現格外引發注目。其股價在當日時間7月7日勁揚4.98％至31.6元，創2000年5月中以來逾21年的高點，該日三大法人買超張數達3,002張，市值約新台幣324.78億元。

受到經濟復甦、各地缺紙料與碳權議題，華紙股價在今（2021）一季度開始直線上升。（截圖自Goodinfo台灣股市資訊網）

為何一隻不起眼的造紙類股能受到關注？這除了跟全球經濟復甦、原物料缺乏，各地缺紙箱、工業用紙議題相關之外；另一個焦點在於華紙日前宣佈在今（2021）年申請加入「國際再生能源倡議RE100」，並通過三大作為落實節能減碳，包含擴大投資再生能源、建立智慧偵測模型系統以及深耕纖維材料，預計2050年綠能使用率將達109%。

關於RE100： RE100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提出規劃。

華紙股價高漲之餘，該公司長期在兩岸造林的碳權也成為焦點。華紙是台灣唯一擁有超過50年造林經驗的公司，從造林到造紙、林漿紙已形成固碳產業鏈。此外，華紙在兩岸植林面積廣達3萬公頃，比2.7萬公頃的台北市面積還大。如果要計算碳權或進行碳交易，這是相當可觀的資產，這對華紙來說是一大利多。

而在中國大陸「2030年碳達峰」、「2060年碳中和」的目標下，大陸碳交易市場將在近期啟動，碳交易將成未來減碳的重要行動之一。事實上，從2011年開始，大陸便已在北京、廣東等七個省市開展碳排放權交易試點，十年來累計進行4.3億噸的二氧化碳交易，總交易金額近人民幣100億元。

廣州製造業興盛，碳排問題嚴重，但同時也是碳交易市場最熱絡的區域。圖為廣東東莞一家工廠。（VCG）

其中，廣東的碳排放交易權發展最快速，根據內媒「澎湃新聞」報道，廣州國資發展控股公司下屬的廣州碳排放權交易中心（簡稱「廣碳所」）在2012年成立，截至2020年12月底，廣東碳排放配額累計成交量1.72億噸，累計成交金額人民幣35.6億元，分別佔全大陸碳交易試點37.86%和33.77%，位居全大陸第一，成為大陸首個配額現貨交易額突破人民幣35億元大關的試點碳市場，是全大陸最大的碳現貨交易平台。

值得注意的是，華紙自2000年以來便在廣東積極造林，當時雖然兩岸談權交易機制還未建立起來，但有遠見的業者早就嗅到這股趨勢。在當地造林，一方面提供紙漿原料，同時也可以轉化成碳權商品。從華紙的例子還可看到幾個趨勢。

造林事業除了為華紙提供紙漿材料，也成為其社會企業責任的一部分，未來還可能有豐厚的碳權收益。（華紙官網）

首先，台企正在參與到國際潮流當中，而幫助他們建立起這股國際潮流敏感度的，大多來自於他們在大陸的經驗。以華紙為例，該台企算是1990年代便登陸的一批台商，幾十年來在兩岸經營造紙，同時也跟着大陸的政策變化運營。

其次，台企一面順應國際節能減排的潮流，同時間其在大陸的佈局同樣是關鍵。在兩岸急凍之下，台灣官方已很難提供台商有意義的協助，而台企在自求營利之下，只能比官方更超前部署。