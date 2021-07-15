彭斯推「邪惡帝國論」施壓　拜登政府將加速「拒共挺台」？

美國共和黨1月敗選之後，黨內主要領袖對於2024年捲土重來的佈局並未停歇，畢竟特朗普（Donald Trump）與彭斯（Mike Pence）的搭配仍斬獲了7,421萬票，其中彭斯的角色與爭議性，對共和黨或者保守派而言相當關鍵。



當地時間7月14日，彭斯於美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的李秉喆講座系列（B.C. Lee Lecture），針對美國與印太地區的關係發表演說，彭斯延續其2018年底在哈德遜研究所（Hudson Institute）、2019年底在威爾遜中心（Wilson Center）的兩場演說論調，大談中共威脅論。

美國前副總統彭斯在傳統基金會的演說，台灣駐美副代表也到場聆聽。（中央社）

演說中彭斯多次用冷戰比擬當前，他一面強調「中共非中國」，另一面認為中國大陸一步步成為「邪惡帝國」，並指美國不僅應跟中國大陸脱鈎、還該與台灣加強關係，「現在是完美的時機」，他稱美國與台灣談判貿易協定會讓雙方受益，也能協助台灣「維持強大與安全」。

整體來看，曾自稱為「我是一名基督徒，一位保守主義者，一個共和黨人」的彭斯，此番演說內容仍不脱「文明衝突論」的底色，同時也融入新冠疫情究責、國家安全與地緣戰略的思維。簡言之，在形而上與形而下的範疇全面與中共對抗，這可以說是美國國內已然形成的一個對中政策選項，也是特朗普與彭斯政策的延續。

值得注意的是，彭斯的對華戰略，與他對拜登施政的批判，乃是緊密相連，彭斯所謂的「六大建言」，不少其實都是對「拜登新政」的批評，例如拜登上台後禁止以地域歧視詞彙形容新冠肺炎，而彭斯認為中共是始作俑者；除了稱拜登政府對中「軟弱」外，他也曾批評拜登政府的加稅政策是「中國第一」政策。

但是與彭斯、特朗普思維不同的對華政策選項，仍未出現。拜登政府的印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）不久前坦承拜登政府還未擬定對華戰略，話雖如此，但拜登會走上彭斯的戰略嗎？顯然不會，因為在國內政治競爭格局下，走了彭斯那條路就表示承認拜登新政是「舔共新政」，將道德制高點拱手讓給共和黨，所以在內部壓力下，拜登政府應該遲早仍會推出第二個選項。

而當前中美對話的安排已在鋪陳，國際媒體大多預料習拜會在10月的G20峰會將有可能實現，但中美對話顯然仍存有障礙，近日也傳出美國財政部長葉倫（Janet Yellen）似乎無意重啟「中美戰略與經濟對話」（S&ED），再加上白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）近日出版新書大談中國大陸打算取代美國的「大戰略」，都顯示美國決策圈仍未啟動對中國大陸友善的共識。

然而，中美顯然還有不少需要也可以合作的議題，除了阿富汗、朝鮮與伊朗核問題外，在氣候變遷、防疫等全球挑戰上皆然，再加上雙方各自疫後重建，都需要穩定的外部環境，這其實也是美國前後任政府的差別，特朗普與彭斯在任時不僅沒有意願處理氣候變遷、他們現在也不是需要負責的當政者，此時談脱鈎，對彭斯而言沒有成本。

最後值得一提的是台灣的角色。彭斯提及美國應該對台推進貿易協定廣受台媒報道，但是從彭斯演說的位置而言，台灣應該要注意到台美復談「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的時間點，其實仍是擺在當前拜登政府還未確立對華戰略的脈絡下。

反觀現在全球已吹起碳中和風，美國要重建領導力勢必需要北京在氣候議題的附和、且發源於秘魯的新冠變種lambda病毒已經造成各國防疫的新挑戰，再加上若又有新的國際間重要事件發生，那美國對華政策不僅可能改變，向彭斯等人的立場錨定的可能性也將大幅降低。