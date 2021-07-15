美國前副總統彭斯：中國正成為「邪惡帝國」　應立即深化美台往來

美國前副總統彭斯（Mike Pence）美東時間7月14日發表卸任後首場演說。彭斯說，美國民眾慶祝7月4日美國國慶前幾天，中國國家主席習近平就中共建黨百年發表演說，他警告任何阻撓中國的人，「必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流」。他向美國總統拜登（Joe Biden）喊話，「軟弱將招致邪惡」。

彭斯聲稱，中國是這世上對美國繁榮、安全與價值最大的威脅，中國或許還沒成為「邪惡帝國」（evil empire），但他們每天都努力朝這方向發展。



美國前副總統彭斯（Mike Pence）美東時間7月14日發表卸任後首場演說。他說，中國正在成為邪惡帝國。 （截自facebook @ Mike Pence）

根據台媒中央社綜合整理，彭斯認為，必須確保美國能持續有效因應中國經濟、軍事野心並捍衛美國的重要利益，他建議應在攸關美國人民與國安產業上，加速與中國經濟脱鈎，例如禁止中國投資美國重要基礎建設計劃、讓無視規定的中國企業摘牌下市等。

彭斯甚至提到，與中國（經濟）脱鈎的同時，美國應把握這個「歷史性機會」，強化美台經貿關係，現在是與台灣洽簽貿易協定的「完美時機」，不只雙方都能受益，且能幫助台灣持續強健與安全。他說，美國與台灣往來也能鼓勵其他自由國家效法，進而促進整個區域的穩定與和平。

彭斯另外呼籲拜登政府，要求中國在新冠肺炎（COVID-19）的來源從實招來，不該允許公司部門資助中國的科學實驗室。為確保美國有足夠能力因應未來疫情，所有必要藥品、醫療儀器與防護設備，都應回到美國境內製造。

彭斯建議拜登政府，立即停止核發「H-1B」簽證給美國科技公司內中國籍僱員。這不是因為美國不信任持簽證的中國人，而是因為美國不信任中國共產黨，中國時常脅迫人民當產業間諜，逼他們交出商業機密。拜登政府應明確要求2022年冬季奧運不得在北京舉辦，除非中國清楚交代疫情來源，立即停止壓迫維吾爾族人。