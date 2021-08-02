中國推動「共同富裕」　為何選擇浙江作為示範區？｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



2021年5月20日，中共中央、國務院通過了《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》。浙江省被選擇為建設共同富裕的示範區，引發了各界的關注。為什麼要搞共同富裕示範區？為什麼會選中浙江省來搞試點？這對浙江發展會有什麼影響？對全國又會有什麼影響？

實際上，浙江要建設「共同富裕示範區」，在國家「十四五」規劃綱要中已經明確了。在「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要中，在「鼓勵東部地區加快推進現代化」的內容中，明確提出了東部要發展四「區」——支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、浦東打造社會主義現代化建設引領區、浙江高質量發展建設共同富裕示範區；另外，還要「深入推進山東新舊動能轉換綜合試驗區建設」。

為什麼要搞共同富裕示範區？

這個問題不難回答，關鍵是要理解其政治意義。首先，共同富裕是社會主義的本質要求。鄧小平在架構改革開放時，對於共同富裕已有完整表述。鄧小平認為，「社會主義與資本主義不同的地方就是共同富裕」，「社會主義的目的就是要全國人民共同富裕，不是兩極分化。」其次，「先富起來」與「共同富裕」是一個完整發展過程的不同階段。鄧小平指出：「我們堅持走社會主義道路，根本目標是實現共同富裕，然而平均發展是不可能的。過去搞平均主義，吃『大鍋飯』，實際上是共同落後，共同貧窮，我們是吃了這個虧的。」因此，「要允許一部分地區、一部分企業、一部分工人農民，由於辛勤努力成績大而收入先多一些，生活先好起來」，通過「一部分人生活先好起來，就必然產生極大的示範力量，影響左鄰右舍，帶動其他地區、其他單位的人們向他們學習。這樣，就會使整個國民經濟不斷地波浪式地向前發展，使全國各族人民都能比較快地富裕起來。」

發展的差異不僅體現在不同人群的發展上，還體現在不同區域經濟的發展上。鄧小平將先發展後發展的問題概括為「兩個大局」：沿海地區要加快對外開放，使這個廣大地帶較快地先發展起來，從而帶動內地更好地發展，這是一個事關大局的問題；反過來，發展到一定時候，又要求沿海地區拿出更多力量來幫助內地發展，這也是個大局。

要實現共同富裕這一目標，中國需要經歷兩個階段、跨上兩級台階。首先要全面建成小康社會，取得脫貧攻堅的全面勝利。其次，在絕對貧困問題得到歷史性解決後，中國在新發展階段必然要實現共同富裕的目標。這是一個順理成章的政治邏輯與歷史邏輯的體現。選取部分地區搞「共同富裕」試點，先行先試、作出示範，然後再總結經驗在全國推廣，這是中國改革開放屢次成功的經驗。

為什麼選浙江作為示範區？

我們在外界無法猜測《意見》背後的決策過程，官方給出的理由是，浙江省在探索解決發展不平衡不充分問題方面取得了明顯成效，具備開展共同富裕示範區建設的基礎和優勢，也存在一些短板弱項，具有廣闊的優化空間和發展潛力。支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區，有利於通過實踐進一步豐富共同富裕的思想內涵，有利於探索破解新時代社會主要矛盾的有效途徑，有利於為全國推動共同富裕提供省域範例，有利於打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。

在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，選擇浙江作為共同富裕示範區可能有幾個原因：一是浙江省民營經濟發達，民營企業多，「富在民間」的程度遠比其他省份要高。二是以浙江省的省情和發展基礎，實現共同富裕目標的難度可能要比其他省份要小一些，作為示範區的作用可能更容易發揮。浙江省委書記袁家軍談到這一問題時曾表示，共同富裕不僅是社會發展概念，更是一場以縮小地區差距、城鄉差距、收入差距為標誌的社會變革。浙江是國內城鄉區域發展最均衡、群眾最富裕、社會活力最強、社會秩序最優的省份之一。在富裕方面，浙江人均GDP已超過10萬元，城、鄉居民人均可支配收入連續20年、36年居全國省區第一；在均衡方面，浙江城鄉居民收入比為1.96：1，是全國最低的省份之一，這是浙江推動共同富裕的獨特優勢。當然，習主席曾在浙江省任書記數年，了解浙江省的發展情況，這可能也是有利因素之一。

對浙江發展會有何影響？

總體而言，建設共同富裕示範區，對浙江全省來說是一個發展機遇。《意見》提出，到2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展。經濟發展質量效益明顯提高，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，基本公共服務實現均等化；城鄉區域發展差距、城鄉居民收入和生活水平差距持續縮小，低收入群體增收能力和社會福利水平明顯提升，以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構基本形成，全省居民生活品質邁上新台階；推動共同富裕的體制機制和政策框架基本建立，形成一批可複製可推廣的成功經驗。

到2035年，浙江省高質量發展取得更大成就，基本實現共同富裕。人均地區生產總值和城鄉居民收入爭取達到發達經濟體水平，城鄉區域協調發展程度更高，收入和財富分配格局更加優化，法治浙江、平安浙江建設達到更高水平，治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明全面提升，共同富裕的制度體系更加完善。

要實現這兩大目標，浙江省未來有望得到多方面的支持，包括政策支持、資源支持、改革創新空間的支持等等。更加現實的是，浙江可以把很多的創新發展計劃、重大工程項目、鄉村振興戰略、城鎮化下半場、基本公共服務均等化等多個內容，納入到共同富裕發展示範區這個大的背景中來。既然「師出有名」，浙江省如能善加利用，對未來浙江的發展將會有諸多好處。不過，就具體的政策設計與執行來看，浙江省也需要注意，建設共同富裕社會，不能抑制市場經濟的成功發展，不能再搞「大鍋飯」，重回「平均主義」。如果沒有市場經濟的支撐、沒有民營企業的支撐，共同富裕將會成為無源之水、無本之木。這裏的微妙之處，在浙江今後的收入分配製度改革與優化的過程中，將顯得尤為敏感。

對全國發展會有什麼影響？

浙江省建設共同富裕的省域樣本，就是為全國提供示範的案例。不過，浙江省的發展示範作用能不能在全國推廣？其他地方能不能有效地借鑑？我們認為沒有那麼簡單。如同脫貧攻堅一樣，共同富裕建設也是一個複雜的系統工程。雖然它處於一個更高的發展級別，但要在全國普遍實現這一目標，難度會相當大。從2035年遠景綱要目標看，追求共同富裕是中國實現偉大復興、邁向現代化國家的關鍵戰略步驟。

最終分析結論：

成為建設共同富裕的示範區，對浙江省今後的發展無疑是一個利好。但要真正達到共同富裕的目標，實現浙江全省高質量發展，並帶動全國的共同富裕進程，浙江省無疑將面臨很大的挑戰。

本文為安邦智庫7月26日每日經濟分析專欄。