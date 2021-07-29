天災之外　河南暴雨必須進行五大反思｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



強降雨給河南省帶來的災害，已經逐漸遠離最艱難的時刻。7月28日，河南省政府新聞辦召開新聞發布會通報，截至7月28日12時，此輪強降雨造成河南1,366.43萬人受災，因災遇難73人，直接經濟損失885.34億元。目前災情正在進一步核查評估統計之中。

在此次強降雨中，7月20日凌晨2點至21日凌晨2點，鄭州降雨量達622.7毫米（特大暴雨為24小時降水量超過250毫米）；7月20日，鄭州的最大小時降雨量為201.9毫米。不過，此次河南最大降雨量並非鄭州，而是在鶴壁市。從7月17日8時至22日8時，鶴壁平均降水量為562.1毫米，鶴壁科創中心累計降水量達1,072.8毫米。7月21日至22日，鶴壁科創中心24小時的降水量達777.5毫米。

雖然鄭州不是河南降雨量最大地區，但擁有1,260萬常住人口的鄭州市，是此次河南省受災最嚴重的城市。7月27日，鄭州市防汛抗旱指揮部宣佈，在鄭州市地鐵5號線「7.20事件」中，有14人不幸遇難。此外，截至7月26日12時，從鄭州京廣快速路隧道三處隧道內拖移安置各類車輛247輛，現場排查發現6名遇難者，5男1女。這意味着，僅在這兩處事故現場，鄭州就有至少20人遇難。

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在此次嚴重的城市洪災中，在整體上，鄭州社會井然有序，一些普通市民冒着生命危險救人，民眾踴躍自救和互救，表現出了普通市民在遇到重大災難時的大無畏精神，閃耀着人道主義的光輝，這是鄭州市在應對洪災時的堅強支柱。不過應該承認，此次強降雨引發的洪災及造成的生命財產損失，也暴露出這座超級大城市在運行和治理中還存在不少問題。實際上，這些問題並非鄭州獨有，中國城市在現代化進程中都普遍存在。

首先，城市發展並不是規模越大越好。現在為了發展經濟，中國許多城市都在搶人（尤其是受過教育的年輕人）。因為搶人就是搶勞動力、搶人才、搶消費能力、搶房地產購買力。目前，除了北京、上海、廣州等超級城市之外，杭州、武漢、成都、鄭州、西安等許多省會城市，都是人口超過千萬的超級大城市。但是，城市越大，城市系統就越複雜，需要的基礎設施建設、公共服務支撐、社會福利保障的要求就越高。每當出現重大自然災害或重大公共事件時，對城市在複雜形勢下的應急能力要求就越高。去年武漢市爆發新冠疫情、今年鄭州市遭遇特大暴雨導致嚴重城市洪災，都顯示出大城市在應對災難時的挑戰。因此，未來中國的城市發展目標設定、城市發展哲學，都需要有所調整。

第二，城市管理者對於極端天氣的重視程度需要提高，城市各系統應急需保持聯動。公開訊息顯示，鄭州氣象局在此次暴雨前發布了5條紅色預警，每一次預警都給出了防禦方案：企業停工、學校停學、相關部門負責做好應急搶險工作，注意防範滑坡、泥石流等緊急情況。但遺憾的是，在7月20日暴雨襲來時，很少遭遇大雨的鄭州市各界，並未意識到這場即將來臨的大災難。企業正常上班，部分學校還在聚集學生補課，直到下午6點，地鐵倒灌進水，還有站口在繼續運行，結果導致地鐵5號線發生慘案。應該承認，當暴雨襲來時，鄭州市等不少城市應急管理系統是低效的甚至是無效的，沒有發揮應有的作用。還有網友反映，由於近年城市管理過度依賴智能監控，導致城市管理越來越「室內化」、「辦公室化」、「數據化」，導致交通管理、警察等部門的現場應急能力降低。還有河南學者指出，此次洪災中，政府的應急管理沒能制度化、程序化、標準化，而是被形式化、運動化。應急管理的決策體制極權化、非專業化、非規範化，關鍵時刻都等着政治一把手來決策。

第三，高度數字化的城市在災害面前十分脆弱。有多位親歷鄭州暴雨天氣的網友表示，鄭州此次災情實際上很可怕，這並非戰爭，只是一場較嚴重的水災，就讓鄭州這座超級大城市癱瘓。過去高度依賴於數字化、網絡化的城市運行系統，在停電、斷網面前立刻癱瘓。一切經濟活動，人與人間的交流全都停止了。因為沒有網絡，共享單車打不開；由於數字化程度太高，銀行沒法營業；過去普遍接受數字支付的出租車，現在只收現金。鄭州一度採用大型無人機作為中轉來恢復通訊網絡，但無人機只能覆蓋50平方公里的移動通訊，而且只能維持幾個小時。有網友反映，鄭州水災期間，他一度與外界完全失聯。甚至連鄭州災情嚴重到何種地步，也無法知道，基本進入訊息隔斷的黑暗時刻。

第四，城市應急系統應該分層設立，要保證在斷網、斷電的情況下仍然能維持城市系統的最低程度運作。數字化城市雖然極大地提高了生活便利性，提升了管理效率，但在抵禦自然災害和戰爭時的能力十分脆弱。因此，數字化程度越高，越需要面對一個和平友好和安全的周邊環境。所以，城市應急系統不能完全電子化、自動化、智能化。據報道，鄭州東站就是一個典型的反例，在特大暴雨後，鄭州東站幾乎所有電子顯示屏、電腦都關閉，廣播都沒有，上萬名乘客就像無頭蒼蠅到處了解訊息。鑑於此，城市重要公共設施和服務系統，應該有傳統的斷電備份系統，要有公共訊息非電線傳送系統，否則當大災難來臨時，可能一夜回到農耕時代。

第五，城市街區要保留一部分實體商店，要保留基本的現金支付體系。此次鄭州暴雨後，很多大型商場因為斷電、斷網而無法營業，許多市民正是靠着路邊的實體商店買到了救命的水、食品和其他基本生活用品，到實體藥店買到了救命的降壓藥。而這些小實體店的店主們，點着蠟燭為市民服務，但只能接受現金。有鄭州網友稱，是實體店鋪在災後幫助人們渡過了難關，如果沒有實體店鋪，這次不知道要有多少人餓肚子。還有網友感慨，網購不是萬能的，社區團購是最大的禍害！

從鄭州遭受水災之後的各種現象來看，我們在謳歌高科技、網絡技術好處的同時，也要看到其脆弱的一面。實際上，城市的安全、舒適、宜居、人性化，這些特點是由多個方面組成的。在此次鄭州水災中，「天災」當然是主因，但城市建設中的問題、應對緊急事態方面的失誤等，也值得深刻反思。一座超級大城市，其基本的應急體系、供應體系、交通體系，斷電、斷網之後城市系統的安全運行能力，都是事關人命的基本能力。

最終分析結論：表面光鮮、智能的現代化城市的脆弱性，在重大自然災難面前顯露無遺。如何避免今後的城市發展中再出現類似問題，需要我們認真反思和總結。

本文為安邦智庫7月28日「每日經濟」研究簡報之分析專欄。