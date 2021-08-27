秦城監獄裏的大佬｜令計劃：一場車禍喪子丟官　在政治局門前失足

同在秦城監獄，且同被中共定性為「政治問題和經濟問題的腐敗分子」的周永康、薄熙來、郭伯雄、孫政才和令計劃（徐才厚和前述五人在中共2017年9月舉辦的「砥礪奮進的五年」大型成就展上同框出鏡，不過徐已經於2015年3月15日病逝，並未進過秦城監獄）。



令計劃落馬前刻意低調、勤奮，實則對自己的仕途野心勃勃，甚至不擇手段。。（路透社）

中共十八大前，尚且擔任中共中央辦公廳主任的令計劃正處在仕途的最巔峰時期，如無意外，在2012年的中共十八大上，令計劃或將如他的9位前任一樣，位列中共中央政治局名單。當時外界普遍認為令計劃有望高升，認為其可能會在十八大上「入常」。結果十八大前夕兒子令谷的一場致命車禍，也讓令計劃的官途發生逆轉。

2012年3月18日，令谷攜兩名女伴駕駛法拉利跑車，行至北京保福寺橋東輔道時發生嚴重車禍，令谷當場死亡，兩名女子身受重傷。事發後，據《南華早報》報道，有消息稱令計劃動用了中辦警衛局的力量封鎖車禍現場，兩名受傷女子家人也被令計劃借時任中共政法委書記周永康的關係，通過中石油高官蔣潔敏之手以金錢封口。

令計劃的家人：

2012年5、6月間，中國大陸各地選舉中共十八大代表，當時的中共高層被分配到各地參選，如胡錦濤和李源潮在江蘇，温家寶和張高麗在天津，周永康在新疆，習近平和俞正聲在上海，李克強和李建國在山東，張德江在重慶，汪洋在廣東，而令計劃則是在中央直屬機關，各人順利當選毫無懸念。不過，值得注意的是，中共十八大上「入常」的習近平和俞正聲是「高票當選」，令計劃則是「全票當選」。

有坊間消息稱，周永康、薄熙來、徐才厚、令計劃四人組成了「新四人幫」，圖謀透過政變等方式阻撓中共十八大正常權力交接，或經由人事安排策劃「自己人」上位。中共官方後來對上述幾人「陰謀篡黨奪權」的說法，讓這種說法聽起來似乎並非空穴來風。

令計劃的官場朋友圈：

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但是命運終究沒有青睞令計劃。2012年9月，令計劃不再擔任中辦主任；同年11月，令不再擔任中共中央書記處書記。

令計劃被查後，中共加緊了對其餘黨、親信的處理，包括山西幫、家庭成員、共青團系統、中央警衛局、中央辦公廳和統戰部系統等等。2016年6月7日令計劃案不公開審理，7月4日，令計劃受賄罪、非法獲取國家秘密罪、濫用職權罪在天津市第一中級法院最終判處，其被判無期徒刑，剝奪政治權力終身，並被處沒收個人全部財產，令案受賄金額為7,708多萬元人民幣。據央視現場視頻顯示，令計劃當庭表示服從判決，不上訴之外，還稱「我再一次向組織，向辦案機關負荊請罪」等。