秦城監獄裏的大佬｜孫政才：王者榮耀國家級玩家　未解的篡黨奪權

2017年7月，正值重慶前市委書記孫政才被官方宣佈落馬前後，新華社曾發文《「王者榮耀」還是「王者農藥」：健康遊戲不止於防沉迷》呼籲家庭、社會和遊戲開放商共同承擔起預防青少年沉迷遊戲的責任。

巧合的是，當時有傳聞稱孫政才落馬前沉迷手機遊戲「王者榮耀」，曾多次在工作會議開始前因為遊戲「一局不結束不下車」，導致多人等他一人的尷尬場面，當時有輿論譏諷「孫政才是沉迷王者榮耀級別最高的領導人」。



2017年3月6日，在北京參加中國全國兩會的孫政才。（視覺中國）

令人吃驚的仕途大反轉

2012年11月15日，時任吉林省委書記的孫政才在中共十八屆一中全會上，與同齡的胡春華（當時擔任內蒙古自治區黨委書記）一同當選中共中央政治局委員；五天之後，孫政才接替升任中共中央政治局常委的張德江，擔任重慶市委書記。當時外界普遍認為，作為中共政壇少有的年輕且履歷豐富的官員，孫政才將和胡春華一樣仕途充滿各種想象。

誰也沒有想到，中共十九大尚未召開，孫政才在一屆任職臨近屆滿的時候忽然落馬。2017年7月15日，中共宣佈免去孫政才的中共重慶市委書記、常委、委員職務。7月24日，新華社被授權正式宣佈孫政才「涉嫌嚴重違紀」，被中紀委「立案審查」。孫政才由此成為中共十八大以來第一位被調查的在任中央政治局委員。

曾經風光無限的孫政才，請點擊下圖：

雖然孫政才的落馬十分突然，但也並非沒有徵兆。

近的如2017年7月15日，官方派遣時任中組部長趙樂際以及孫的接任者陳敏爾到重慶幹部大會上宣佈中央人事任命決定時，孫政才不合常規地缺席會議，且當日央視《新聞聯播》播報7月14日至15日的中國全國金融工作會議時，鏡頭中刻意沒有孫政才的畫面。

遠的如2017年2月，中共中央巡視組就巡視「回頭看」反饋時，曾措辭嚴厲地說，重慶政壇不僅有「黨的領導弱化」的問題，還未採取足夠措施來消除薄熙來及其前警察局長王立軍的影響。當時巡視重慶的巡視組長是習近平在浙江期間的下屬徐令義 。中紀委之後的通報還透露，徐令義帶領的巡視組在2016年11月6日至2017年1月5日巡視重慶期間，已經陸續收到了孫政才問題的多條線索。

無法理解的「篡黨奪權」者

2017年10月19日，時任中國證監會主席劉士餘在中共十九大期間進行分組討論「習近平代表第十八屆中央委員會向大會作的報告」的會議上，指責薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才等人「在黨內位高權重，既鉅貪又垢腐，又陰謀篡黨奪權」。劉士余此番講話被認為有高層授意的特意「漏口風」。

外界不能理解的是，薄、周、令、徐、郭五人五人各有背景或權力圈子，涉嫌「政治陰謀」並不令人意外，出生農村、農學專業畢業的孫政才，雖然曾經是中共政壇「60」後中最耀眼的政治明星之一，但是很難挖掘出可以證明其擁有「翻天」政治能量的跡象。這樣的官員「篡黨奪權」，在普通人看來，實在與其「政治明星」的智商與情商不符。

孫政才的妻子和傳聞中的情婦：

1963年9月出生的孫政才是山東榮成人。從村小學到當年的山東萊陽農學院，孫政才可謂同齡人中的成功者。畢業後孫政才在中共官場更顯一帆風順：1997年至2006年，孫政才歷任北京順義縣（區）長、順義區委書記，北京市委秘書長。2006年12月，43歲的孫政才被任命為中國農業部部長，被輿論稱讚為「少帥部長」。2009年11月擔任吉林省委書記後，孫政才用了不到三年時間就在中共十八大上成功「入局」，按照一般的邏輯，孫政才只要穩住陣腳，即便不能「入常」，結局也不會太差。

結果2018年2月，中共中央辦公廳在下發給各地的《關於對孫政才涉嫌犯罪提起公訴的情況通報》中稱，「孫政才政治野心和個人私慾極度膨脹，『十個必須』條條觸犯，『七個有之』樣樣皆佔，」2018年4月12日，天津市第一中級人民法院公文稱：孫政才從擔任北京順義區委書記到重慶市委書記期間，「為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助」，並由此受賄摺合人民幣1.7億餘元。

2017年9月，中共舉辦的「砥礪奮進的五年」大型成就展上，周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃6人在展區同框出鏡。（多維新聞）

自從2017年7月落馬並於2018年5月被宣判無期徒刑的孫政才，據稱已於2018年6月4日收押入獄。如無意外，他將和同樣圖謀「陰謀篡黨奪權」並被判無期的周永康、薄熙來、令計劃、郭伯雄等人終身「坐守」秦城監獄。和周永康以及薄熙來不同，入獄後的孫政才幾乎沒有消息流出。

不過，至今仍然值得反思的是，孫政才這樣的官員，如何能在中共官場步步高昇遲遲方才東窗事發，又為何能不自量力到要「篡黨奪權」讓人驚歎何來的自信？目前的公開資料很難支撐孫政才案件的邏輯性與合理性，輿論相信在諸多尚未公開的敏感資料中，對於孫政才這樣的政壇案例，有孫政才等落馬官員自身的問題，也有中共官員選拔制度需要檢討之處。