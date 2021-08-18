阿富汗變天｜「3萬美軍駐台說」只值一笑　兩岸卻不是風平浪靜

8月17日，共和黨籍、鷹派的資深美國參議員康寧（John Cornyn）在Twitter上發表一則推文，康寧表示美國在台灣有三萬駐軍，推文一出，大陸鷹派媒體《環球時報》立刻發表評論文章稱若此事屬實，就將會是大陸驅逐美軍、實現武統的時機。

對此，台軍低調否認相關傳聞，康寧稍晚也將推文撤除，卻未對外發表任何意見。可以說，因着阿富汗「變天」而起、美國支持台灣的力道會否改變、兩岸接下來會如何發展的討論也益發熱絡。



美國共和黨資深參議員康寧誤稱美國在台灣有駐軍三萬，引發各界議論。（Twitter@ Senator John Cornyn）

其實，就算康寧的推文是錯誤的，但美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）早已承認，自2005年以來，美國現役軍人就有在AIT駐點，人數雖不多，但美軍不只在台美有邦交時駐紮在台，就算斷交後也依然待在台灣，這早已是公開的秘密。

再者，美台間近年在軍事層面的交往愈趨熱絡，台灣朝野各黨派都參加了「美台國防工業會議」，台軍與美軍的交流更日益枱面化；特朗普（Donald Trump）執政後通過了數項軍售台灣案，目前看來拜登（Joe Biden）也會一一承接；雙方還直接針對大陸的《海警法》，簽署了「台美海巡工作備忘錄」，日前傳出台美海巡已舉行共同演訓，雖然台灣海巡署否認到底，但就算真的有也不足為奇。

甚至，美國軍機今（2021）年迄今已有三度在台灣機場起降的紀錄。除了搭載現役美國國會議員外，還有兩次任務並未對外公開說明，這都讓大陸輿論沸騰，畢竟，大陸鷹派人士與媒體過去曾說過，只要美國軍機在台灣起降，就是「台海戰爭打響」的時機。當然，至少到目前為止，北京的反應都還十分克制，但可以說，美台的這些動作確實是一次次的試探。

近來，大陸解放軍宣佈，自8月17日起，在台灣東南與西南海域周遭實施演習，除了出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量進行實兵操練外，亦將以此檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

除了再度針對美台進行軍事演習外，解放軍軍機甚至首度穿越台軍演習的靶區，台灣有關方面稱此舉非但干擾台軍演習、同時挑釁的意味也十分濃厚。可以看到，共機軍艦近年來從在識別區外徘徊、到光明正大進入台灣的防空識別區、如今則進入台軍的軍事靶區，隨着兩岸局勢愈趨緊張，大陸正一步步地「進逼」台灣。

台軍近年來除了向美國購買武器外，也正加大自主研發武器的力度。圖為2020年蔡英文視察台軍漢光演習。（台灣總統府供圖）

對中國大陸來說，台灣是其領土，解放軍飛來台灣是理所當然，但北京深知兩岸關係的特殊性，在過去台海承平時期內，北京絕對不會做出類似行動；然而，如今台海局勢日趨繃緊，就算沒有三萬美軍駐台，兩岸衝突的風險早就存在且日益升高，這對台灣來說，才是更需要重視的課題。