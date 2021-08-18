阿富汗局勢｜因合約決定留下觀察　20年華商：女比男更恐慌

阿富汗近日變天，塔利班事隔多年重掌政權。不少身處當地的華人紛紛向外界分享所見所聞，其中在阿富汗從事外貿20年的河南人余明輝表示，大部分華商經已撤離，他因為在當地有合約故留下打算再看看。而目前局勢對阿富汗當地人而言，女人比男人要更恐慌一些，「因為此前塔利班對女性有諸多限制」。



余明輝起初在伊朗起家，經營商場，且會說波斯語，後來他認識了一位阿富汗官員，經考察發現阿富汗急需基礎工業建設，又對中國人比較友好，遂於20年前阿富汗戰爭打響幾個月後到當地投資，並成了戰後最早的一批中企。

2008年開始，余和夥伴投資建立明海鋼鐵廠，以戰爭中留下的坦克、裝甲車等廢鋼鐵作為原材料，再加工變成鋼筋，用以重建阿富汗。廠內的阿富汗員工曾表示：「美國人給我們帶來了戰爭，中國人卻把戰爭變成了我們的房子。」

他憶述，美軍剛推翻塔利班時，外國人在一夜之間湧入，酒吧甚至遍布城市，伊斯蘭的生活禁忌被全然忘卻，面對陌生的生活面貌，阿富汗人不論是政府部門、軍警還是居民都花了很長時間適應。余又嘆道阿富汗人民實在可憐，戰亂是常態，「和平在這裡實在艱難，年年談但又年年不平靜」；並提到當年蘇聯走後阿富汗人並沒有過上幸福太平的日子，一些居民反而懷念起蘇聯的福利、免費教育，而他們剛到達當地時，部分政府和學校職員還懂得俄語。

與阿富汗結緣多年，余明輝未料今次又見證了一次歷史。塔利班周日（15日）佔領總統府時，他待在阿富汗中國城，不過他的幾位友人卻在中午非常慌亂的時候去了工廠，最後是阿富汗當地朋友花了兩三個小時逆行將其帶回了中國城。

之後，美軍運輸機、直升機徹夜撤離，至翌日一切似乎塵埃落定，小販亦出攤賣早餐，「至少一段時間內不會再有人以沒有證照的理由向他敲一筆」。余和其夥伴隨後再前往一位阿富汗朋友家中，由於其家離巴基斯坦使館很近，後者和塔利班關係又很好，故相對安全許多，「除了信號差一點，生活無憂」。

余明輝指，由於塔利班曾對女性有諸多限制，變天後阿富汗女人比男人要更恐慌一些。（Reuters）

余指出，塔利班此前被美國推翻時，對女性的16條禁令不復存在，令阿富汗年輕一代女性思想相對前衛，「但在公共場合，行為舉止依然十分注意」。由於塔利班曾對女性有諸多限制，故變天後，阿富汗當地女人比男人要更恐慌一些。

對於戰爭，他稱阿富汗長期陷於原始征戰，沒有先進武器升級，數十年來就是黑市淘汰武器的傾銷場，但無論武裝分子游擊還是政府軍的圍剿還是影響着普羅大眾的生活。