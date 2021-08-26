教育雙減｜兩岸大不同？　台業者稱「課業造成壓力」難適用於當地

補習文化於兩岸三地向來盛行，不少望子成龍的家長亦樂此不疲。以往，補習行業方興未艾，部分頂尖業者收納鎂光燈，猶如聲名鵲起的明星。然而，中國內地率先作出改變，教育「雙減」下行業更被認為受到重創。

隔岸的台灣又是怎樣一番光景？《香港01》近期作出系列報道，採訪了知名業者，就中港台補習現況作探討。台灣業者阿東認為，「課業造成學生壓力」這句話可能在當地有點難適用，應改成「學生不知道自己在做什麼」的壓力。



據台灣教育部最新公布的數據，當地國中生（同香港初中）每10人就有6人補習，高中生平均每3人就有1人補習，補習費支出也增高。阿東已在補習這一行約16至17年，大概從大學時代開始，他以任教國中自然科和高中生物、化學為主，幾年前在大型連鎖補習班上課，近幾年就多和地方補習班合作，主要會在台北內湖地區，大概寒暑假則會到金門，故生涯中明星學區及離島皆到過。

漏夜排隊報班盛況不再 補教業像轉型成服務業？

就台北國中生情況而言，他認為很多學生其實都是「為補習而補習」，約有30%至40%都是為了課業精進，剩下的大概就是放學沒處去，所以家長希望他們能去補習班先待着。然而情況到了高中就有所不同，大概會有40%至60%的學生是因為學校教的太快，在課堂上無法吸收而來補習，剩下的大概就是受同儕效應影響。不過離島又是另一番景象，當地比較沒有補習風氣，只有到準備高中會考，以及大學學測前才需要到補習班所營造的環境去學習唸書。

台灣補習班被指多過便利店。（中時電子報）

談起行業現狀，阿東表示，現在的補習班已經不像十幾、二十幾年前需要去排隊報名，行業其實有點像是轉型成服務業，基本上招生壓力會落在授課老師上，所謂的名師不是指有多會教，而是可以吸引多少學生的視線，而這一點也就會大大壓縮老師的薪水。

與香港類似，台灣在與補習班簽約時，不管以人頭數抽成還是一堂課多少鐘點來計算，其實都可能會因為該年度學生的多寡而有所浮動。阿東稱，有良心的業者會按照合約走，但若再有利益考量的業者，就會搬出人情壓力，請老師們要共體時艱，倘不願，其實後面鐘點比較低的老師也是很多，所以就有點像走向削價進爭了。

港台制度不同 「猜題」準確度反漸受冷落

內地提倡要「減輕學生功課、校外培訓負擔」，學科類培訓機構嚴禁資本化。對於學生壓力，阿東認為「課業造成學生壓力」這句話可能在台灣有點難適用，應改成「學生不知道自己在做什麼」的壓力，就中學生而言，改成「108課綱」後學習的東西確實變少很多，但需要去應付的課外事情卻多了，可能需要兼顧學校社團、有沒有第二專長或是整個社會風氣的影響。

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他認為，以前「萬般皆下品，唯有讀書高」的情況已經沒有了，現在比較多的是「我為何要讀書？讀書真的對我有幫助嗎？」，而這不是一個家庭所投入的補習資源問題，這是整個教育制度的體制上的問題，因此對於有指補習班使得階層分化，他倒是認為選擇送孩子去補習班的家庭會去做「比較」這件事情才比較奇怪。

上述林溢欣坦言猜題長遠來說確實成為香港補習班賣點，不過阿東反而認為猜題的準確度會漸漸的沒人重視，原因在於，台灣隨著新課綱上路，考試制度跟著改變，就現階段提倡的是結合跨科目知識、並非死記更生活化的「素養題」。

他解釋，這好比自然科學不再是問1+1等於多少，而是給出表格、圖形資料後請學生找線索，甚至還需要跨科目的概念統整。因此，以前可能有標榜物理之神、化學才子的老師，但現在卻是需要自然科的通才老師，所以就這一點而言，「猜題」是不可能的事了。

台灣提倡的是結合跨科目知識、並非死記更生活化的「素養題」。（聯合報）

轉型面臨難題 部分老師或因不適應而放棄

補習業的轉型是港台共同面對的課題，對此阿東指出，其實轉型從10年前就漸漸開始，受少子化影響，現已很難出現動則破百人的班級，而是漸漸變成小班制教學，授課老師搭配後端的輔導機制，其實也是算是對症下藥。他也肯定老師能跳脫補習班的規範而更加有彈性一說，認為雖然會少了一些補習班的資源與氛圍，但一切還是得依照學生的想法為主，「其實更加有能力的家長比的不是補習班，而是私人家教」。

最後，談到科技的影響，他肯定補習班的生態會改變，只是有些老師其實還是不太能習慣像視訊這樣的教學方式，甚至因不適應而放棄，而他認為視訊上課不太適合人數超過10人的班級。他也提到他們曾嘗試錄影教學，但其實效果很差，少了一點人與人之間的接觸，「就算要碎念（或是罵學生）都少了一點味道」。