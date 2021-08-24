教育雙減｜大陸補習業界大幅裁員　近百台青失業經濟壓力嚴峻

中國大陸教育「雙減」政策的實施，讓教育股劇烈震盪，影響一大批補教業生存，連帶導致才剛到北京就業的台灣人，工作才沒幾個月就失業，至少近百人受衝擊。但這些台青不想立刻認輸回台灣，還想留下來繼續拚拚看。



大陸雙減政策打擊野蠻生長的課外培訓機構，近年來許多資金流向這個領域。圖為2020年5月28日，北京市民經過一家關閉的學而思教育培訓機構。（VCG）

綜合台灣《中國時報》報道，大陸《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（教育「雙減」政策）出台後，包括在美國上市的許多中概教育股股價一瀉千里，其中，新東方、好未來等超過10家公司的年內跌幅高達8、9成。高途集團更宣佈直接裁員三分之一，導致上萬人失業。

報道稱，雙減政策也衝擊到在大陸的台灣人，畢業自台北科技大學機械工程系的王振宇3月到大陸找工作，4月在北京入職一家在線教育機構，擔任項目經理，帶領團隊負責教材教具研發，開始北漂生涯，扣掉周休，每天工作12個小時以上是常態。

王振宇表示，6月開始，業界就不斷傳出風聲說，大陸政府要整頓在線培訓機構，當時大家心裏忐忑不安，不知公司什麼時候要裁員？直到7月24日當晚，政府正式公布「雙減」政策，公司確定要大裁員，讓他初嘗失業滋味。

不過，王振宇說，「由於對在大陸工作還有一些理想和抱負，而且這次失業並非因為自身能力不足，是受到大環境影響，我還想在北京拚一拚！」

報道稱，王振宇兩周後也入職新工作，這代表有實力的台青，只要努力爭取，真的不用怕沒有機會。

報道指出，在這波「雙減」政策的失業潮裏，受影響的台灣人不只王振宇一人。在北京各大在線培訓機構工作的台青將近百人之譜，任職領域涵蓋市場營銷、教材研發或網絡工程等部門。面對突如其來的裁員，北漂台青立刻面對嚴峻的經濟壓力。

北京台青鄭博宇呼籲，許多台青初來乍到，抗風險能力低，希望大陸官方能伸出援手。（多維新聞）

對此，北京台青鄭博宇認為，這波教育產業失業潮來得突然，並不是台青不肯打拚，而是因為政策刮颱風，他們被掃到颱風尾，赴陸求職的台青間接成為受害者，除了自謀生路之外，也希望大陸方面能夠給予協助。「畢竟這些台青剛過來且幾乎沒有存款的情況下，相較於一般大陸青年更加弱勢」。