傳查台港明星政治立場　割席「劣跡藝人」恐陸續有來？｜娛圈風暴

8月27日，網上傳出一則《關於排查清理劣跡藝人節目及內容的通知》，點名霍尊、鄭爽、趙薇、吳亦凡等藝人。事實上，在該則通知流傳的前一夜，事情已經發生，並疾風驟雨般地開展對內地娛樂圈的整頓。



鄭爽因逃漏稅而被封殺，被政府追討2.99億人民幣，她捲入風波的開始是前夫張恆爆料其代孕棄養。（微博）

26日深夜，內地明星趙薇、鄭爽、霍尊等人微博超話被封，作品遭下架。繼而，網絡大「V」高曉松也同獲此待遇。27日，國家稅務總局宣佈對鄭爽偷逃稅處罰2.99億人民幣（下同）的決定，緊接着湖南衛視在主持人錢楓強姦案調查結果未公布之前發聲與其解除合同。同一時間，內地社交平台展開與內地明星趙麗穎、王一博就粉絲引導管理問題進行約談。

一時之間，娛樂界風聲鶴唳，那些擁有數百萬甚至數千萬的明星紛紛與劣跡藝人割席，刪除之前的互動痕跡，甚至取消關注。娛樂圈的「友誼」在此次整頓風暴中陷入考驗。

在對「劣跡藝人行業封殺、處罰的同時，中共網信辦強勢宣佈在娛樂界開展「清朗行動」，並下發中國各省、直轄市黨委網信辦，提出「取消明星藝人榜單」「嚴管明星經紀公司」 「規範粉絲群體賬號」 「嚴控未成年人參與」「規範應援集資行為」等十大要求

曾經的「頂流」接踵而至被整頓，娛樂圈的積弊被強勢要求清除，可以看到這是一場運動式的整頓風暴。

事實上，娛樂圈相對其他領域而言，是相對價值多元，思維活躍開放的領域，為不打擊創作者的積極性，這個行業相對來說有較大的自由空間，但是娛樂界頻頻出現震動社會的事件，官方認為已經不得不出手肅清娛樂界。

長期以來，中國娛樂圈魚龍混雜，良莠不齊，資本與藝術勾兑，熒幕前的光鮮亮麗、慈善形象，背後極可能是另外一番景象。例如曾經的范冰冰、鄭爽都是被品牌、資本青睞的藝人，也收獲無數粉絲的熱捧，但終於還是偷逃稅被列入劣跡藝人；例如被捧為擁有「巨星潛質」的吳亦凡，私下不也是利用明星影響力，以選取MV女主角為藉口獵取女性；諸如被約談的趙麗穎、王一博也都是當下最火熱的演員藝人，但終究還是陷入粉絲互撕的不理性輿論環境中。

趙麗穎﹑王一博工作室被約談。（視覺中國）

網信辦封殺鄭爽、趙薇、范冰冰等人，並開始對娛樂界進行大整頓，針對娛樂界突出的四大問題。

其一，娛樂界高片酬所牽涉的社會收入分配問題。從2018年范冰冰偷逃稅被罰8.8億火速繳清，到2021年爆出鄭爽1億多的天價片酬，引發內地上下極大的輿論熱議，這已經不僅是對明星偷逃稅事件的八卦，而是上升到對收入分配、社會公平正義的討論。而這些高收入群體不僅沒有主動在三次分配中作出表率，甚而成為引發階層討論的導火索，此為「罪」一。

其二，行業亂象擾亂社會風氣。娛樂新聞長期大量佔用社會注意力，在網民獵奇、八卦的心理作用下，關於某個明星出軌、離婚、傳緋聞等等無不霸屏熱搜，但這些事件尤其是負面事件長期成為社會輿論的主要討論話題，必定會影響青少年價值觀判斷。而長期浸染在娛樂新聞中，社會沉湎在拜金、虛榮、攀比的氛圍中。

其三是資本在娛樂界的不規範發展與幕後擴張。娛樂圈的種種亂象看起來都是禍起演員，其實不然，他們能站在台前基本都是背後資本的支撐。關於演員之間的資源爭奪、比較以及粉絲之間的互撕等等，這背後其實基本都有資本團隊的把控。如果說演藝公司之間的競爭甚至鬥爭所引起的公關事件、炒熱市場的應援集資、互撕等等還只是行業問題的話，那麼資本進入娛樂界進行資本轉移、控制等等則是有相當大的利害風險。

四是，一些公眾人物利用在娛樂界的地位傳播不符合中共官方意識形態的言論。中共網信辦此前就有針對限制一些涉港獨、台獨藝人內地發展的指令。但娛樂界本來就是一個意識混雜的領域，這其中可能並沒有那麼明顯的政治立場問題，但自然也不乏「精日」「精美」藝人的存在。因此，在此次中共網信辦發起以「清朗行動」為代號肅清娛樂圈的運動中，也傳出要 「重查港台藝人政治立場，限制港獨、台獨藝人在內地發展」。