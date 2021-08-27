內地娛樂圈大地震　網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞

內地對娛樂圈展開大肅清，8月27日，針對網民反映強烈的移動應用程式PUSH彈窗違規推送、過濫推送等擾亂網絡傳播秩序問題，網信辦召開專項整治部署會。



國家網信辦有關負責人指出，一段時間以來，移動應用程式PUSH彈窗環節問題多發頻發，突出表現在五個方面：一是推送來源不明或由「自媒體」違規生產的所謂「新聞」，造成虛假訊息擴大傳播；二是扎堆推送、渲染炒作惡性案件、災難事故等，誘發社會恐慌情緒；三是片面追求流量，大肆炒作娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、低俗惡俗等有悖社會主義核心價值觀內容，傳遞錯誤價值取向；四是濫用算法推薦進行個性化PUSH彈窗，加劇「訊息繭房」。五是未取得網路新聞訊息服務資質，違規PUSH彈窗推送新聞訊息。

網信辦此次專項整治，重點面向新聞客户端、手機瀏覽器、公眾帳號平台、工具類應用等4類移動應用程序，分類施策，明確六項整改要求。具體要求如下：

一是禁止PUSH彈窗推送商業網站平台和「自媒體」帳號違規採編發布、轉載的新聞訊息，推送新聞訊息必須採用規範稿源。



二是PUSH彈窗推送新聞訊息不得渲染炒作輿情熱點，斷章取義、篡改原意吸引眼球、誤導網民。



三是未取得網路新聞訊息服務許可的工具類應用不得PUSH彈窗推送新聞訊息。



四是禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、奇聞異事、低俗惡俗等有悖社會主義核心價值觀內容。



五是禁止通過PUSH彈窗渠道放大傳播失德藝人、負面爭議人物的有關言論。



六是遇突發事件、災難事故，不得渲染血腥現場、過度強調案件血腥細節等，不得扎堆PUSH彈窗推送相關訊息。



專項整治期間，網信部門將督促指導有關移動應用程序對照此次整治工作要求開展深入整改，並建立完善PUSH彈窗審核管理規範、PUSH彈窗推送每日台賬制度等。

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（香港01製圖）

此外，網信辦還發布了《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》。通知要求，取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單；未經授權一律不得註冊明星粉絲團帳號；嚴禁呈現互撕訊息；持續解散以打投、應援、集資等為主題的粉絲社區、群組；嚴禁未成年人打賞應援消費等。

令人關注的是，就在8月26日晚，內地明星趙薇、鄭爽、霍尊等人微博超話被封，作品遭下架。一夜之間，內地娛樂圈就掀起了巨大風浪。