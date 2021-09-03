趙薇舊帳被清算投文革陰影　「深刻變革文」作者李光滿到底是誰？

內地多家官媒8月29日集中轉發一篇自媒體評論文章，指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作，是一場「深刻的變革」，阻擋這場變革的「將被拋棄」，引發了諸多關注和討論，甚至引發了外界對於文革捲土重來的擔憂。



文革時期天安門前手舉「紅寶書」狂熱的紅衛兵。（視覺中國）

這篇文章最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表，但過後被眾多官媒轉發。文章說：「從螞蟻集團上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

李光滿的「深刻變革」觀點，顯然契合了中國當前的政治風向，中國社會也確實正在發生一場深刻的變革，對文化領域、資本領域、意識形態領域的整肅，是最直接的信號。這也是為什麼李光滿的這篇文章受到官媒熱捧的原因。

中國娛樂圈、資本市場確實亂象叢生，也確實應該整治，這是中國政府有所行動的直接原因。最近遭宣傳部門點名批判、作品下架、節目與代言被封殺、被查稅的娛樂界明星，吳亦凡、霍尊、張哲瀚、錢楓、趙薇、高曉松等，都表明中國娛樂圈到了該全面整頓的時候。比如中央網信辦重拳整治「飯圈」，國家稅務總局處罰鄭爽偷逃稅2.99億元等，都源於此。

「文藝絕不是單純的唱歌跳舞、吹拉彈唱，而是思想文化和意識形態工作的重要陣地，是上層建築的重要組成部分，是黨的一項極端重要的工作。如果任由資本在文藝界無序擴張，就會失去文藝為人民服務、為社會主義服務的作用，就會瓦解中華民族的精神家園。」中紀委網站的一篇文章說。顯而易見，不光政治上需要風清氣正，文藝界也需要風清氣正。

相比其他娛樂圈明星，趙薇的被封殺則更多的是出於對資本亂象的整治。在資本市場，趙薇亦名聲不佳，此前她旗下龍薇傳媒以空殼公司收購上市公司萬家文化，曾遭證監會處罰，其和丈夫黃有龍被罰款並禁入市場5年。趙薇的丈夫、神秘富豪黃有龍，與馬雲關係匪淺。趙薇和丈夫黃有龍曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，成為公司第二大股東，阿里影業大漲後，趙薇夫婦套現近10億港元。

中國演員趙薇（中）遭封殺，官方整肅娛樂圈的目的，引發了廣泛猜測。（微博@趙薇）

值得一提的是，螞蟻集團此前的招股書顯示，趙薇以母親魏啟穎的名義成為雲鋒基金的合夥人，持有螞蟻集團市值5億元的股份。螞蟻集團上市未果，今年3月，魏啟穎選擇清退其合夥份額，從而也徹底退出了螞蟻的股東層。從中國官方當下的政策角度講，資本絕對不能操控輿論和意識形態（某種意義上說，娛樂也是一種意識形態），絕對不可以謀建獨立的金融體系，絕對不可以把持國民數據……

而高曉松則觸碰了歷史虛無主義的紅線。隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院8月28日髮長文，點名高曉松，梳理批駁其以往多番言論，指其披着解讀歷史的外衣，包藏「歷史虛無主義」的私貨。文章說，高曉松近年來借《曉松奇談》在網上發表一系列「奇談怪論」，這裏的「奇」並非「獨特、新奇」，而是「移花接木、斷章取義、製造和傳播謠言，用歷史虛無主義抹黑歷史文化，甚至力挺靖國神社、為日本軍國主義招魂」，「影響極其惡劣」。

李光滿在文章中說：「這次變革將盪滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」「盪滌一切塵埃」很容易讓人聯想到1961年毛澤東寫下的一首《七律·和郭沫若同志》，其中一句就是：玉宇澄清萬里埃。這首詩明確寫出了毛澤東對《孫悟空三打白骨精》這齣戲的看法，但隱喻所指，卻是指向修正主義。毛澤東詩詞發表後的第三年，以「反修防修，防止演變」為目的的「四清運動」——「清政治、清經濟、清組織、清思想」啟幕，「四清運動」又叫社會主義教育運動，被視為文革的預演。

根據網上公開的消息，李光滿的自我介紹是專欄作家，高級編輯，原《華中電力報》總編輯。中國電力作家協會會員，湖北省作家協會會員。生於1959年李光滿，7歲上小學時，正好文革爆發，可以說他的人生觀、價值觀和知識結構形成於文革時期。

漫說文革那些事（點擊瀏覽大圖）：

+ 12

實際上，李光滿在體制內可能並不得志：「從1987年到1995年，在華中電力職工大學工作，這是我一生中最無所事事的八年，也是最痛苦、最苦悶、最無聊的八年，可以說，這八年除了身體生病、心情難受，其他什麼記憶都沒有。」而後的日子，雖然他主政了《華中電力報》，但這份電力系統的報紙，實際上處於夾縫中求生存，從1995年10月1日起試刊，到2012年停刊，也只活了17年，李光滿此後職務不詳。

在官方簡介中，《華中電力報》總編輯的職務是他的職業巔峰。退休後的李光滿以民族主義者自居，多就國際國內各種大事發表「大論」，8月初上海專家張文宏因為「與病毒共存論」引發爭議，李光滿8月9日曾發文《「與病毒和諧共處」論是投降主義，必須堅決反對！》，給張文宏扣上了「投降主義」的帽子。

在「出圈」的文章中，李光滿說，趙薇「早在二十多年前就應該從中國公眾視野中消失」，理由是身穿她疑似日本軍旗的衣服出現在公眾視野，還指「她跟馬雲、王林等大師打的火熱」，「在中國的資本市場上呼雲喚雨」，「不是不報，是時候未到」，似乎曾經和什麼人打過交道也成了趙薇的原罪。在趙薇究竟因何被封殺還眾說紛紜的今天，就因為她之前的言行要將她「一棍子打死」。這種論調說是上綱上線也不為過，亦不符合時代精神和法治精神。

李光滿充滿文革語言和腔調的文章，突然獲官媒集體熱捧，引發文革會否捲土重來的擔憂。比如，他說：「我們每個人都能感受到，一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷，還要清掃屋子，清新空氣，讓我們社會更加健康，讓社會主體能夠感到身心愉悦。」海外輿論場有人把這篇文章視為「新文革」開始的信號，有人甚至將這篇文章與姚文元於1965年寫的、拉開文革序幕的《評新編歷史劇》相提並論。

這還是在官媒在轉發上述文章的時候，選擇性地刪除了部分政治色彩更加強烈的語句的背景下。比如作者將螞蟻集團、滴滴公司稱作「大買辦資本集團」，且「走向了社會主義的對立面，走向了人民的對立面」，這場變革就是要「對這些社會毒瘤、對這些買辦資本集團進行清理、整治」，充滿了「階級鬥爭的意味」。他在上述文章最後一段中寫道：「現在我們每個人都能感受到，萬鈞雷霆正在滾滾而來，一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，而是整個社會都在經受着這場暴風雨的洗禮。」這一段在各大官媒的轉載中均被刪除。

確實，中國社會正在發生一場深刻的變革，對文化領域、資本領域、意識形態領域的亂象進行整肅，但鑑於文革給中國造成難以磨滅的巨大創傷，無數人被捲入政治的漩渦受到傷害，顯然需要警惕文革遺風的重新氾濫，以及「文革遺毒」的死灰復燃和捲土重來。從歷史、現實以及未來的角度講，這種警惕任何時候可能都不多餘。

文革十年對中國造成巨大沖擊和嚴重的影響（點擊瀏覽大圖）：